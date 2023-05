Borràs, en una imatge recent. Foto: Europa Press

La Junta Electoral Central (JEC) prepara la retirada de l'escó de la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, al Parlament i expedir la credencial d'Antoni Castellà, el següent a la llista de la formació independentista, segons han confirmat a Europa Press fonts coneixedores de la resolució. Amb aquesta decisió i la retirada de l'escó a Borràs, es procedeix al seu relleu com a diputada i com a presidenta del Parlament, tal com havien reclamat el PP, Cs i Vox.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va condemnar Borràs a 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

La sentència la va condemnar pels delictes de prevaricació i falsedat documental i el TSJC va proposar un indult parcial que rebaixi la pena de presó a no més de dos anys, de manera que no hauria d?entrar a la presó.

En una resolució publicada el 13 d'abril passat, la JEC ja va fer el primer pas per retirar l'escó a Borràs, presidenta suspesa del Parlament català, en haver estat condemnada per un delicte que la fa inelegible per al lloc.

L'organisme arbitral va recordar el precedent de l'expresident català Quim Torra, que el 2021 també va perdre l'escó en haver estat inhabilitat per una sentència judicial. Aleshores, va concedir deu dies al Parlament perquè informés de les decisions que ha pres en aquest sentit després de la condemna de la líder de Junts, a qui va convidar a presentar al·legacions.

Tot i que la sentència encara no és ferma, tant el PP, Cs i Vox van demanar que se li retirés l'escó, ja que una condemna per delictes contra l'Administració pública és "causa d'inelegibilitat sobrevinguda", segons estableix la Llei Electoral (LOREG).

Per part seva, l'advocat de la presidenta de Junts, Gonzalo Boye, ha lamentat que diversos mitjans de comunicació hagin publicat aquest dimecres a la nit que la Junta Electoral Central notificarà dijous a Borràs la seva inhabilitació. "Veig que la JEC utilitza el mateix sistema de notificacions que s'ha fet servir en tot el procés contra Laura Borràs... la premsa", ha ironitzat en un missatge a Twitter.