Ione Belarra / @EP

Podem proposa gravar amb un nou impost del 20% del preu total de compravenda a les operacions de venda d'habitatge que es produeixin abans que hagin passat dos anys des de la seva adquisició i es detecti un clar fi "especulador".

Aquesta és una de les mesures, segons expliquen fonts de la formació morada, que inclourà Podem al seu programa marc per a les eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig, les línies mestres de les quals exposarà en un acte previst per a aquest dissabte.

D'aquesta manera, aquesta pràctica coneguda com a 'flipping' immobiliari (comprar per revendre en un termini curt de temps amb vista a aconseguir guanys ràpid) revesteix per a Podem un caràcter "clarament especulatiu" i busca "beneficis econòmics en el molt curt termini", tractant l'habitatge no com un bé de primera necessitat sinó com un actiu financer més.

Per tant, els morats especifiquen que la seva proposta de nou tribut no s'aplicaria si concorren causes de força major per executar la venda o davant de situacions justificades, com ara el canvi de domicili o la mudança a una altra comunitat autònoma per motius laborals.

La idea de Podem és, per una banda, desincentivar aquesta pràctica mitjançant la imposició del nou gravamen i, d'altra banda, augmentar la recaptació de les administracions públiques quan el flipping es produeixi, obtenint així més recursos per augmentar el parc públic de habitatge social.

"Si algú vol especular, que ho faci amb diamants o amb accions d'empreses tecnològiques, però no amb la vivenda. Les cases són per viure, no per especular i fer caixa", afirma el secretari de Programa de Podem, Pablo Echenique.

En declaracions remeses als mitjans, subratlla que "ja està bé" que a Espanya hi hagi "milions de joves i de famílies treballadores que tenen problemes per accedir a l'habitatge, mentre que altres juguen al 'Monopoly' amb un bé bàsic destinat a cobrir un dret humà".

L'HABITATGE, UNA DE LES SEVES BANDERES PER AL 28M

Precisament la parcel·la de l'habitatge és una de les apostes més fortes de la formació tant per a aquesta legislatura com per als comicis del 28M, en reivindicar la seva empenta per aprovar la nova llei estatal d'habitatge. De fet, un dels seus missatges de precampanya és que els seus candidats són garantia d'aplicació efectiva d'aquesta normativa als diferents territoris.

En aquest sentit, la candidata de Podem, IU i Aliança Verda a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Alejandra Jacinto , ha plantejat la creació d'una immobiliària pública madrilenya per garantir el dret a l'habitatge.

A les Balears també ha proposat canviar la llei autonòmica d'habitatge per augmentar de set a 20 l'expropiació temporal d'ús a grans forquilles.