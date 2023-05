Emergències de Madrid @ep

L'operari d'origen colombià de 47 anys que va morir electrocutat dimecres al Passeig de l'Ermita del Sant, a Carabanchel, treballava al muntatge de la caseta del PSOE per a les Festes de Sant Isidre .

Fonts socialistes consultades per Europa Press han defensat el compliment de tots passos i requisits legals en la contractació de l'empresa encarregada del muntatge de la seva caseta, els responsables de la qual han estat detinguts per tenir empleat presumptament de forma il·legal el treballador mort.

En concret, aquestes fonts subratllen que el PSOE va realitzar el contracte de l'empresa de manera legal i d'acord amb la normativa, malgrat això els responsables de l'empresa, pare i fill, haurien posteriorment emprat de manera irregular aquesta persona, que va morir després de rebre una descàrrega elèctrica, per la qual cosa van ser arrestats per la Policia Municipal de Madrid.

La delegada de l'Àrea de Seguretat i Emergències i portaveu de l'Ajuntament de Madrid, Inmaculada Sanz, ha confirmat a la roda de premsa posterior a la Junta de Govern d'aquest dijous que l'accident es va produir en aquesta caseta, alhora que ha afegit que es estan investigant les circumstàncies del succés.

Sanz ha aprofitat per traslladar els seus condols a famílies i persones properes del treballador mort com ja fes el mateix dia del sinistre l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

PARE I FILL, DETINGUTS



Els arrestats són l'amo de l'empresa per a la qual treballava l'obrer, un home nascut el 1972, i el seu fill, nascut el 1995. Tots dos, de nacionalitat espanyola, estan acusats de delictes de contractació il·legal i homicidi imprudent, segons van informar. moment fonts de la investigació.

L'accident laboral es va registrar dimecres a les 10.00 hores a l'altura del número 79 del Passeig de l'Ermita del Sant quan, per causes que estan sent investigades, un home de nacionalitat colombiana de 45 anys ha mort electrocutat.

En aquest enclavament s'estan instal·lant les casetes per celebrar les festes del patró de la capital, el dia 15 que ve. El mort estava emprat de manera il·legal en el seu muntatge, segons els primers indicis recollits al lloc.

Sanitaris del Samur-Protecció Civil que han acudit al lloc han certificat la mort, sense possibilitat de fer res per la vida del treballador en arribar al lloc, han indicat fonts d'Emergències Madrid.

Efectius de la Unitat de Sinistralitat Laboral de la Policia Judicial de la Policia Municipal de Madrid s'han fet càrrec de la investigació.