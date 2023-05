Votació de la proposició de llei de Junts sobre sequera al ple del Parlament

El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous la proposició de llei per modificar el decret de mesures urgents contra la sequera, que modifica el règim sancionador als ajuntaments que incompleixin les restriccions i proposa sancionar-los un mes després de la convocatòria d'ajudes per resoldre fugues d‟aigua si no manifesten la seva voluntat de solucionar l‟incompliment.

La iniciativa de Junts s'ha aprovat amb els vots a favor de Junts, PSC, ERC, Cs i PP, els vots contra CUP i comuns i l'abstenció de Vox; ERC i PSC han donat suport a la mesura després de consensuar posicions sobre el règim sancionador als municipis que no compleixin el pla de sequera.

El text inicial de Junts proposava ajornar les sancions fins a l'1 de juliol i, després de negociar amb el PSC i ERC, ha incorporat la proposta d'aquests dos grups a les esmenes de condicionar les multes a la convocatòria d'ajudes.

També s'han pactat inversions com la rehabilitació de les instal·lacions i els equipaments de la xarxa de control del sistema integral del cicle de l'aigua al territori (SICAT) de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) o obres de millora de connexió de xarxes de proveïment.

El text també ha incorporat la petició dels grups de l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera a Blanes (Girona) i la potabilitzadora del Besòs (Barcelona), amb el desdoblament de l'artèria APTT2 i el traspàs d'aigües residuals de la conca del Besòs a la del Llobregat.

Pel que fa a les piscines, la iniciativa finalment inclou la petició d'ERC de limitar l'ompliment de piscines a les d'ús públic, a les desmuntables a centres educatius, a les d'instal·lacions juvenils i l'emplenament parcial de les que disposin d'un sistema de re-circulació.

ACORD ENTRE JUNTS, ERC I PSC



"Nosaltres amb el nostre lideratge hem aconseguit aturar la paràlisi i reconduir el fracàs de la cimera en què el Govern no va saber com teixir un consens", ha sostingut Salvador Vergés (Junts), que ha celebrat que la proposició de llei consensuada gestionarà amb responsabilitat un problema tan greu, en les seves paraules, així com també resoldrà d'on es treuen els diners i com i on s'inverteix.

El diputat d'ERC Eugeni Villalbí ha celebrat haver estat "capaces d'arribar a un consens" amb Junts per a la iniciativa com ara les inversions o el règim sancionador, però també els ha acusat de partidisme i d'intentar desgastar el Govern.

Sílvia Paneque (PSC) ha sostingut que les esmenes del PSC "busquen que el Gvern actuï i respongui davant un problema que preocupa tothom" i ha criticat que, en les seves paraules, durant 18 mesos no s'ha fet ni una sola inversió ni una sola infraestructura i que no han rebut ni una trucada del Govern després de la cimera per la sequera.

CRÍTIQUES DE CUP, COMUNS I CS



El diputat de la CUP Dani Cornellà ha criticat que el debat se centri, segons ell, en el règim sancionador en comptes del model de país, i ha defensat que se sancioni "el municipi que es negui" a millorar les xarxes de proveïment, però que si teniu ganes de millorar-les però us falta pressupost, que ho posi l'ACA.

Des dels comuns, Lucas Ferro ha carregat durament contra la proposició de llei, que ha qualificat de nyap jurídic i ha criticat que dóna "carta de llibertat i barra lliure" als ajuntaments per fer el que vulguin fins després de les eleccions, a les seves paraules.

Marina Bravo (Cs) ha assegurat que PSC i Junts "pretenen aparèixer com a salvadors quan han tingut responsabilitat de govern en el passat i al seu moment van guardar els projectes en un calaix" i ha lamentat que hagin passat 15 anys sense fer res respecte a la sequera, segons ella.

VOX I PP



Des de Vox, Ramón López ha defensat un "pla hidrològic on l'aigua sigui considerada com un recurs nacional fonamentat al principi de solidaritat interterritorial".

"Aquí rau la principal raó de com estem com estem, la inacció dels governs dels últims 15 anys", ha lamentat el diputat del PP Daniel Serrano, que també ha criticat el règim sancionador als ajuntaments que inclou la proposició de llei, tot i que s'ha mostrat a favor dels aspectes encaminats a millorar el decret de sequera, segons les paraules.