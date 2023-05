La ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, en una roda de premsa després del Consell de Ministres

La ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez , ha assegurat aquest divendres que per si ella fos no parlaria del PP a les rodes de premsa posteriors al Consell de Ministres, però que des de l'Executiu han de contestar les preguntes que els fan els periodistes.

D'aquesta manera s'ha pronunciat Rodríguez després que la Junta Electoral Central (JEC) li hagi obert un expedient sancionador, que podria portar una multa d'entre 300 i 3.000 euros, per vulnerar en tres ocasions el seu deure de neutralitat quan compareix a Moncloa com portaveu en període electoral.

En una entrevista amb TVE, la ministra ha mostrat el seu "respecte" a la decisió de la JEC, precisant que s'acaba d'iniciar i està en tramitació.

I ha manifestat que té "tantes coses" per explicar de l'"acció del Govern" de Pedro Sánchez que --"per mi-- "no parlaria del PP". En aquest sentit, s'ha referit a la nova llei d'habitatge oa les "magnífiques" dades d'ocupació conegudes aquesta setmana, subratllant que Espanya està creixent per sobre dels països de l'entorn.

"Aquest Govern té molt a explicar i jo m'aturaria zero minuts a parlar del PP. El que faig en aquesta sala de premsa" , la de Moncloa un cop acaben els Consells de Ministres, "és atendre les preguntes que em plantegen" i també quan “em pregunten per la posició del Partit Popular”, ha esgrimit.

HO FA AMB RESPECTE INSTITUCIONAL



La portaveu ha dit que si el qüestionen per les declaracions que fan des del Partit Popular, “el Govern ha de respondre”. "Li ha de respondre a vostès (els periodistes) i sobretot ha de donar resposta a l'opinió pública", ha remarcat.

Preguntada llavors per si mesurarà les paraules després de l'expedient obert per la JEC, Rodríguez ha afirmat que sempre és "molt curosa" amb les seves paraules, "fins i tot ara en campanya electoral". I ha afegit que als mítings de vegades se li "oblida" esmentar el PP perquè té molt a explicar del que el Govern "fa pel país".

"Cal actuar amb respecte institucional i miro de fer-ho sempre en totes les meves intervencions públiques", però "cal conciliar tots els drets que estan en joc, els drets electorals i per descomptat també el dret a la llibertat d'informació de la ciutadania" , ha argumentat.