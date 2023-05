Raquel Sánchez, ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana / @EP

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha signat acords amb Aragó, les Balears, les Canàries, Castella i Lleó, Galícia, Madrid, la Rioja i el País Valencià per cofinançar amb 45,5 milions d'euros l'adquisició de 568 habitatges per a lloguer social . El pressupost total, incloent-hi les aportacions dels governs regionals i locals, arriba als 76,3 milions d'euros.

En concret, l'acord signat amb Madrid preveu l'adquisició d'un centenar d'habitatges i el subscrit amb Aragó inclou la compra de 195 vivendes. Els acords signats amb Galícia preveuen una aportació de més de sis milions d'euros per adquirir 98 vivendes.

Per la seva banda, els acords amb la Comunitat Valenciana són per adquirir 90 habitatges, 37 dels quals també per emprendre actuacions de rehabilitació. Així mateix, el Ministeri ha signat amb les Canàries un acord per rehabilitar 19 vivendes.

D'altra banda, el Govern ha subscrit amb les Balears un altre acord per a la compra de 24 habitatges; i d'altres amb Castella i Lleó per a l'adquisició de 35 vivendes. Finalment, en el cas de La Rioja , el Govern ha aportat 272.620 euros per a l'adquisició de set habitatges.

Tots els acords s'emmarquen al Pla Estatal per a l'accés a l'Habitatge 2022-2025 , que cofinança, entre altres mesures, l'increment del parc públic d'habitatge mitjançant la concessió d'ajuts a les comunitats autònomes, així com a les entitats vinculades o dependents, de fins al 60% del cost per a l'adquisició d'habitatges que passin directament a engrossir el parc públic de lloguer assequible o social.