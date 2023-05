"S'ha de planejar per evitar interrompre l'aprenentatge dels alumnes a conseqüència de la calor". | @EP

Associacions de pares de Catalunya han retret a la Conselleria d'Educació de la Generalitat que la mesura d'instal·lar aparells d'aire condicionat a 100 centres educatius les pròximes setmanes per combatre les altes temperatures arriba "tarda", i adverteixen que ja s'estan produint episodis de calor.

En declaracions a Europa Press, la presidenta de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (Affac), Belén Tascón, ha assenyalat que fa temps que adverteixen la Conselleria de les altes temperatures a les aules i ha considerat que la "resposta ha arribat tard".

Ha advertit que és "preocupant" perquè quan l'alumnat va al seu centre educatiu s'espera que puguin estudiar en condicions òptimes, i ha avisat que els episodis de calor cada cop seran més habituals.

Per aquest motiu, ha retret al departament que "encara no tingui clar què s'ha de fer a cada centre educatiu o no" i ha insistit que cal planejar per evitar interrompre l'aprenentatge dels alumnes a conseqüència de la calor.

Des de la Junta de la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes d'Ensenyament Secundari de Catalunya (Fapaes) han remarcat que la iniciativa del departament "no és un pla de xoc, ja que no resol el problema".

"És una planificació en diferents fases, però que no donarà resposta a la situació real que tenim ara a les nostres escoles i instituts i que era previsible", i ha assegurat que a llarg termini, si les escoles estan climatitzades, ho celebraran, però encara així, creuen que és una mesura que arriba tard.

FER CLASSE "DEPENDRÀ DEL CLIMA"



Fapaes ha indicat que en aquest curs només alguns centres tindran més ventiladors i algun espai climatitzat, i que les propostes del departament "generen desigualtat als centres, ja que els que estiguin millor climatitzats podran fer classe tot el curs, i la resta dependrà del clima, de les realitats de cada municipi i de la decisió de l'equip directiu".

D'altra banda, fonts de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya (Fapel) han opinat igual que les altres associacions, en considerar que la mesura anunciada per la Conselleria "arriba tard", ja que recorden que fa anys que s'estan produint episodis extraordinaris de calor.

Segons expliquen, el pla del departament dona pautes als centres docents sobre com actuar davant dels pics de calor, i a parer seu la solució ha de ser "aplicar el sentit comú a cada centre segons les seves característiques", per la qual cosa insisteixen a aprofundir en l'autonomia de centre.

Les fonts de Fapel han criticat que, davant aquesta mesura, les escoles d'iniciativa social hauran d'afrontar inversions per dotar de confort tèrmic mínim les aules, cosa que "repercutirà negativament i aprofundirà en la discriminació econòmica que el departament practica des de fa uns anys".