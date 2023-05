El creixement i l'ocupació, la sanitat, l'habitatge i la sostenibilitat en centren el programa. | @EP

El president de la Generalitat Valenciana i candidat de PSPV a la reelecció, Ximo Puig, ha considerat que a les municipals del 28 de maig a la Comunitat Valenciana "la majoria social es decantarà per la feina feta" pel seu govern.

Així ha respost en una entrevista a 'La Vanguardia' en ser preguntat textualment per si tem que les tensions entre Podem i Suman puguin generar desil·lusió i desmobilització a les municipals de la Comunitat Valenciana.

"La presa de decisions s'adopta més tard, però aquest grau de mobilització es produirà quan els ciutadans s'hagin d'enfrontar a la gran pregunta: volem tornar al passat de la corrupció i l'atur, o refermem una via valenciana d'ocupació i prosperitat, de suport als ciutadans fins i tot en una situació tan dura com ara?", ha afegit.

Ha detallat que els eixos del programa són la consolidació del creixement i l'ocupació; la sanitat, "com a pilar bàsic de l'estat del benestar, un reset després de la pandèmia"; l'habitatge, aprofitant l'impuls de la Llei d'Habitatge i la sostenibilitat davant del canvi climàtic.

REFORMA FISCAL I GIGAFACTORIA A SAGUNT



Preguntat per si es planteja una tercera reforma fiscal si governa en la pròxima legislatura, ha respost que la fiscalitat s'ha d'actualitzar per garantir la civilitat i el progrés, perquè "hi ha persones i empreses que no paguen tant com haurien i altres que paguen més del que haurien".

Ha reivindicat la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt (València) com "la constatació de la capacitat i la importància de l'autogovern", així com la punta de llança de la transformació econòmica i social valenciana en un futur sostenible.

AYUSO "VA MÉS EN CONTRA" DE FEIJÓO QUE DE SÁNCHEZ



Ha afirmat que l'acció de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "va més contra" el president del PP, Alberto Núñez-Feijóo, que contra el president del Govern, Pedro Sánchez, i ha afegit que Feijóo està afeblit des de dins i no consolidat des de fora.

També ha defensat que el PSOE intenta unir i treballar per la convivència, “i això s'aconsegueix tancant grans ferides i fractures com va ser el terrorisme i, ara, les conseqüències del 'procés'”, i ha afegit que el Govern ha generat un nou clima a través de la defensa del diàleg.