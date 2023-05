També ha lamentat que a Catalunya s'ha posat el focus a prioritats equivocades. | @EP

El líder del PSC, Salvador Illa, ha instat aquest diumenge les institucions catalanes a passar "de la cultura de la queixa a la cultura del treball", i ha lamentat textualment que a Catalunya s'ha posat el focus en prioritats equivocades.

Ho ha dit a l'acte del PSC 'Amb Europa, els municipis en marxa' ('Amb Europa, els municipis en marxa'), en què també han intervingut el candidat del partit a l'Alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni; l'eurodiputat Javi López i la secretària de Política Europea i Internacional del PSC, Laura Ballarín.

Segons ell, a Catalunya no s'han fet els deures amb els fons europeus, i ha destacat que el PSC ha ajudat que arribessin: "La primera ajuda, i no ho he dit mai tan clar com ho diré avui, ha estat aprovar els Pressupostos: si no haguéssim tingut pressupostos, aquests diners no s'haurien pogut incorporar i hagués estat ridícul".

Ha apuntat que la primera cosa que ha de fer un governant és complir els seus compromisos i ha asseverat que "la credibilitat no va a graus, o es té o no es té".

Sobre la Llei d'Habitatge, ha celebrat que s'hagi complert "el primer pas, que és el marc legal", però ha recordat que la competència és de les comunitats autònomes, segons les paraules.

"POLÍTICA D'ESQUENA A EUROPA"



Ha assegurat que "no es pot fer política d'esquena a Europa, no es pot fer desconnectat d'Europa, com alguns pretenen fer", i ha retret textualment l'absència dels últims governs de Catalunya a Europa.

En aquesta línia, ha reivindicat tenir un paper actiu a Europa: “Imagino una Catalunya sincronitzada amb Barcelona, amb Jaume Collboni com a alcalde, i això és imparable”.