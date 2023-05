Pedro Sánchez: "Posarem l'habitatge al centre de les nostres prioritats, volem que sigui dret constitucional i un bé de primera necessitat". | @EP

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la creació d'una línia d'avals a través de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per garantir el 20% de la hipoteca d'un primer habitatge per a joves menors de 35 anys amb ingressos anuals inferiors a 37.800 euros i per famílies amb nens a càrrec.

Així ho ha manifestat aquest diumenge Sánchez en la seva intervenció en la presentació de candidatures a Santa Cruz de Tenerife, on ha reivindicat aquesta nova mesura que aprovarà el Govern al Consell de Ministre d'aquest dimarts com una resposta a l'"emergència habitacional".

"Posarem l'habitatge al centre de les nostres prioritats", ha subratllat Sánchez després d'anunciar la línia d'avals, la qual considera necessària quan a Espanya els joves i les famílies "tenen dificultat quan van a un banc per tenir l'entrada i per poder hipotecar-se i comprar el seu habitatge".

Sánchez també ha precisat que 300 dels 20.000 habitatges protegits que l'Executiu construirà en terrenys propietat del Ministeri de Defensa, per un acord que se signarà dimarts que ve, se situaran a Santa Cruz de Tenerife.

En aquest context, el cap de l'Executiu ha defensat que la clau al problema de l'habitatge és augmentar l'oferta amb “habitatge protegit” i “rehabilitar habitatge ja existent” i no “especular i convertir l'habitatge en un bé de luxe”.

"Volem convertir l'habitatge en un dret constitucional i un bé de primera necessitat", ha afegit sobre això, davant d'una dreta que, segons ell, "parla de sòl per especular".

VOL UN 20% D'HABITATGE PROTEGIT



Per Sánchez, aquestes mesures són necessàries perquè Espanya, amb un 3%, arribi a Europa, on la mitjana d'habitatge protegit és del 9%, si bé ha apostat per situar-se al nivell de les economies nòrdiques com Dinamarca o Suècia: “Jo vull que Espanya es converteixi en això, en un país que té un 20% de vivenda protegida”.

Aquesta serà la "gran causa nacional" per la qual Sánchez convocarà "tots els espanyols per a la propera dècada", segons ha reivindicat. "Posarem tots els ressorts, els recursos i instruments al servei d'aquesta causa d'un habitatge digne i assequible", ha sentenciat.

Sánchez ha realitzat aquest anunci després d'informar els últims dies que impulsarà un descompte del 50% de l'interrail europeu i posarà en marxa un "interrail espanyol" amb bonificacions en el transport, totes dues mesures destinades a joves. També ha recordat que el Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts 560 milions d'euros per reforçar l'educació pública.

En aquest sentit, el president del Govern ha retret que a la dreta "caminen una mica molestos" pels seus anuncis, davant del qual ha subratllat que aquestes es produeixen perquè l'Executiu "planteja avenços socials".

"Anuncio mesures perquè aquest és un Govern que fa, no que desfà", ha defensat, per asseverar que aquesta és la "gran diferència" respecte a quan el PP governava duent a terme Consells de Ministres "que eren retallades socials".

AFEA ELS INSULTS DE LA DRETA



En aquest sentit, ha lamentat que cal "tenir molta paciència amb la dreta quan està a l'oposició" perquè se centra en "insults i desqualificacions", uns "improperis" que Sánchez està segur que "seguiran pujant".

Davant això, ha demanat als socialistes gestionar. "Els insults, tots, tots, per a ells. Nosaltres a la gestió, a resoldre els problemes de la gent i a fer una campanya en positiu, que és el que mereixen i exigeixen els ciutadans dels seus responsables polítics".

Segons Sánchez, a la dreta està "rabiosos" perquè el PSOE gestiona "molt millor l'economia, la creació de llocs de treball i les polítiques socials", de manera que, ha dit, està "tombant un per un els vells paradigmes del neoliberalisme, com les peces d'un dòmino".

D'altra banda, recordant que s'ha donat per finalitzada l'emergència internacional per Covid-19, el president del Govern ha defensat el bloc europeu que va servir per centralitzar la compra de vacunes, i alhora ha afegit que gràcies a Europa s'han aconseguit aquests fons que permeten avançar el país.

"Europa cal protegir-la, cal defensar-la", ha subratllat, per carregar contra els antieuropeistes que "volen debilitar aquesta casa comuna que és la Unió Europea". En aquest context, també ha reiterat el seu suport a la ciència, la sanitat i l'agenda feminista.