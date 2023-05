Una edició anterior del Reunió. Foto: Europa Press

La Reunió del Cercle d'Economia , que se celebrarà del 29 al 31 de maig a l'Hotel W de Barcelona, comptarà amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès , del president del Govern, Pedro Sánchez i del rei Felip VI , encara que no coincidiran.

El president del Cercle, Jaume Guardiola, i el director general, Miquel Nadal, han explicat aquest dilluns 8 de maig en una trobada informativa que l'edició d'aquest any tindrà una presència política "potent però més selectiva" que altres anys, segons Nadal.

El Rei acudirà, dimarts 30 al migdia, al lliurament del Premi Cercle d'Economia a la Construcció Europea, en què s'homenatjarà dos expresidents del Cercle acabats de morir: l'exministre Josep Piqué (6 d'abril) i el primer conseller d'Indústria i Energia de la Generalitat a la democràcia, Vicenç Oller (23 d'abril).

El mateix dia, a les 19.50, Aragonès assistirà a un diàleg amb Guardiola: "Oferim la inauguració (a Aragonès), però no podia", ha assegurat Nadal, i per això inaugurarà el mateix Guardiola.

Pedro Sánchez presidirà la cloenda de les jornades dimecres 31 a les 13.15, en una sessió amb el president del Cercle que "també pretén ser un diàleg".

MENYS PRESÈNCIA POLÍTICA



"Seguim tenint els grans protagonistes de la política a Espanya i Catalunya, però hi ha menys presència de ministres que altres anys, estimada en molts casos", ha explicat Nadal, i ha afegit que la idea és que hi hagi una conversa amb els polítics i no que facin un discurs de mitja hora i se'n vagin, ha afegit textualment.

Guardiola ha avançat que la reducció de la presència política serà habitual les properes trobades anuals, que la idea és que cada vegada n'hi hagi menys i que la programada per a aquest any és absolutament suficient, ha dit: "Encara hi haurà socis que et diran: 'Hi ha massa polítics".

BORRELL, ESCRIVÀ, FEIJÓO, NATÀLIA MÉS



Dilluns 29, dia després de les eleccions municipals, acudirà l'alt representant de la UE per a Assumptes Exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell, en un diàleg amb el director del Cidob, Pol Morillas, a més de la tercera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, que participarà a la taula rodona Què necessita Barcelona per consolidar-se com a hub tecnològic i emprenedor a nivell europeu? .

També hi assistirà dimarts el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, en un diàleg amb la vicepresidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà.

Dimecres 31 hi assistiran el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que participarà en un diàleg amb Guardiola, i la consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, que protagonitzarà un altre diàleg amb la vicepresidenta del Cercle, Núria Cabutí.

GEOPOLÍTICA I ECONOMIA



La Reunió d'aquest any es divideix en 2 blocs, geopolítica i economia, i compta a més amb diverses taules rodones sobre temes concrets "que poden ser temes de futur" i que poden ajudar a reactivar l'economia, segons Nadal, i les sessions seran de aproximadament una hora.

Guardiola ha assenyalat que no estava previst fer una secció sobre banca, però s'ha afegit després de veure que torna a ser a l'escenari central, i ha assegurat que la reunió anual pretén ser una "mirada cap endavant, veure els canvis que s'estan produint a la geopolítica" i que el soci de l?entitat surti de la trobada amb un bon diagnòstic de la situació.

El preu estàndard de les inscripcions és de 1.050 euros i, per als socis fins a 35 anys, s'ha ofert una tarifa reduïda de 300 euros.