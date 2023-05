El Rei Felip VI intervé en un acte organitzat per la World Jurist Association (WJA) a Madrid - CASA SM EL REY

El Rei Felip VI ha cridat l'atenció aquest dilluns sobre l'erosió que està patint la democràcia a moltes parts del món, reivindicant la urgència de treballar "tots junts" per defensar-la, atès que és el "millor model" per garantir la "coexistència pacífica" ".

Així ho ha fet durant la seva intervenció en un acte a Madrid organitzat per la World Jurist Association (WJA), la creació del qual en plena Guerra Freda buscava promoure una idea que segueix sent rellevant avui dia, ha subratllat Don Felipe: "només sota un govern de les lleis, sota la protecció del dret, podem garantir que els ciutadans i les seves nacions seran capaços de viure en pau i llibertat”.

Més d'un any després de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna, les seves repercussions estan "afectant la pau i la seguretat internacional" i fins i tot "la democràcia també està seriosament afectada" , ha subratllat el Rei.

"Moltes parts del món estan patint una erosió del funcionament i l'aferrament a la democràcia, cosa que naturalment erosiona l'Estat de dret", ha afegit, defensant per tant que "és urgent que la defensem".

En aquest sentit, Don Felipe ha citat el recent guanyador del Premi Cervantes, el poeta veneçolà Rafael Cadenas, per recalcar que "és una feina de tots" i que només es pot fer "amb plena llibertat". Aquestes paraules, ha assenyalat, "són un missatge que ens convida a l'acció per ser efectius".

El Rei ha inclòs en aquest "tots" els qui, com ell, "creuen fermament en els Drets Humans, la separació de poders, un sistema judicial independent, el respecte de la integritat territorial dels estats i la resolució pacífica dels conflictes mitjançant la llei".

"El que està en joc aquí és la preservació del millor model que la civilització ha creat mai per garantir la cohexistència pacífica: un Estat constitucional i democràtic sota l'Estat de dret", ha recalcat el monarca, per a qui no hi pot haver "més compromís que amb la llibertat i la democràcia.

LLIURAMENT DE PREMIS I MEDALLES PER LA WJA



Felip ha estat l'encarregat de lliurar a Andrew Young, un destacat líder dels Drets Civils nord-americà que va treballar amb Martin Luther King, el màxim guardó de la WJA, el World Peace and Liberty Award (Premi Mundial per la Pau i la Llibertat) .

D'ell ha destacat que ja és part de la història dels Estats Units per la seva contribució, juntament amb Martin Luther King, a la lluita contra la segregació racial i per la seva contribució tant a l'elaboració de la Llei de Drets Civils del 1964 com a la Llei de Drets de Vot del 1967.

D'altra banda, també ha lliurat les medalles d'honor Ruth Bader Ginsburg que concedix la WJA a la sud-africana Navi Pillay, antiga Alta Comissionada de l'ONU per als Drets Humans; Brenda Hale, primera dona a presidir el Tribunal Suprem del Regne Unit; Asifa Kakar, representant de l'Associació de Dones Juristes Afganeses Refugiades; l'advocada Imrana Jalal, cofundadora del Moviment de Drets de les Dones de Fiji; i Ambiga Sreenevasan, antiga presidenta del Col·legi d'Advocats de Malàisia.

Així mateix, la jornada, preludi del Congrés Mundial de Dret que tindrà lloc al juliol a Nova York, també s'ha lliurat la medalla d'honor de la WJA a Manuel Aragón, jutge emèrit del Tribunal Constitucional; Pedro Pérez-Llorca, i Luis de Carlos Bertrán, "tres destacats juristes que han dedicat les seves vides a servir el dret amb rigor, dedicació i professionalitat", ha ressaltat.

Don Felipe ha tingut especials paraules d'elogi cap a Manuel Aragón, ja que va ser professor seu quan va cursar Dret a la Universitat Autònoma de Madrid. El Rei ha reconegut el paper que "el professor Aragó" hi va tenir tant com "en tota una generació d'estudiants" a l'hora d'entendre i comprendre el Dret Constitucional. "A hores d'ara, seguim aprenent d'ell", ha assegurat.