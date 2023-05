El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo / @EP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha acusat aquest dimarts el cap de l'Executiu de convertir la campanya de les eleccions del 28 de maig en una "subhasta de mesures", un "espectacle de focs artificials" i un "catàleg de propostes impossibles " amb les quals augmenta "el soroll", la "frustració" i "la desafecció per les promeses incomplertes".

Dit això, ha emplaçat Pedro Sánchez a "copiar" més mesures del PP com la deflactació de la tarifa de l'IRPF, l'enduriment de les penes per malversació o un pacte de l'aigua per afrontar el "repte de la sequera". En la presentació de la conferència de la candidata del PP per Cantàbria, María José Sáenz de Buruaga, organitzat per Nueva Economía Fórum, Feijóo ha assenyalat que el president del Govern sembla comportar-se com els "mals alumnes" que "no han fet els deures de intenta copiar quan suspendrà l'examen".

Així, ha criticat que aquests mesos primer el Govern "ignori" les ofertes i mesures que planteja el PP, després "insulti" el seu partit i al final, passi a "copiar la mesura" encara que, segons ha dit habitualment ho fa "tarda i de forma incompleta" com, al seu parer, va passar amb la baixada de l'IVA als productes bàsics de la cistella de la compra en deixar fora l'IVA de la carn, el peix o les conserves.

Dit això, l'ha animat a copiar més propostes del PP perquè això faria "guanyar temps" els espanyols i "millorar", citant-ne expressament tres: la deflactació de la tarifa de l'IRPF, l'enduriment de les penes per corrupció amb el delicte de malversació i pacte nacional de l'aigua davant la sequera. Segons ha afegit, si Sánchez no les accepta, les aprovarà el seu partit quan arribi a Moncloa.

Després d'acusar Sánchez d'haver enfocat el seu mandat com una "campanya permanent", reduint institucions com el CIS a "apèndixs de la campanya propagantística del Govern", s'ha mostrat convençut que aquestes dues properes setmanes de campanya portaran "anuncis, mesures i titulars espectaculars". "Sembla el moment propi perquè el satxisme faci el que millor sap fer", ha postil·lat.

En aquest sentit, ha assenyalat que les campanyes no haurien de ser una "subhasta de mesures, ni una declaració d'intencions ni un espectacle de focs artificials" sinó d'intentar convèncer els ciutadans. De fet, ha dit que ha de tornar a importar la "paraula donada" i que s'"assumeixin responsabilitats davant d'incompliments" davant la "frustració que genera als ciutadans" les promeses incomplertes.