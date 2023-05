L'expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol a una foto d'arxiu

L'ombra de l'expresident Jordi Pujol segueix molt present a Catalunya . L'home de confiança de tots els catalans, que va aconseguir presidir la Generalitat durant més de 20 anys, va acabar deixant un llegat tòxic que va enterbolir tota la política del país. El cas 3% i les seves herències no declarades van dibuixar la figura d'un polític que ha utilitzat la confiança d'un poble per convertir Catalunya en la seva guingueta particular, traient profit econòmic de cadascuna de les decisions que va anar adoptant.

Tot i això, el temps passa, i sembla que la corrupció sistèmica que va instaurar l'expresident a Catalunya ha estat oblidada -intencionalment- per les noves generacions, que ara afirmen "aprendre" d'ell.

Joan Serna, un militant de Junts per Catalunya i membre de la Joventut Nacionalista de Catalunya , ha publicat una foto amb l'expresident afirmant que "és un honor poder parlar amb ell i aprendre cada dia una mica més". "Gràcies infinites", afegeix.