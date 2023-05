'Sálvame', un dels programes més emblemàtics de la televisió espanyola, dirà adéu per sempre el proper 16 de juny. Borja Prado , després d'assumir el timó de Mediaset per la sortida de Paolo Vasile, ha decidit revolucionar la imatge de Telecinco. Segons afirmen des de la nova direcció, busquen una televisió "més familiar", lluny de la polèmica que suposa un format com a 'Sálvame'. Però aquestes explicacions semblen, a priori, poc convincents observant el moviment que ha fet la cadena i coneixent el passat de Borja Prado.

El president del Govern, Pedro Sánchez

La direcció de Mediaset ha decidit apartar Jorge Javier Vázquez i La Fábrica de la Tele quan falta mig any perquè arribin les eleccions generals, que possiblement se celebrin a finals del 2023. Jorge Javier, un ferm defensor de l'esquerra - especialment del PSOE i darrerament també, de Yolanda Díaz-, que un dia va afirmar que 'Sálvame' era un programa de " vermells i maricons ", ha estat apartat de la graella d'una de les dues grans televisions privades per col·locar Ana Rosa Quintana i la seva productora , Unicorn Content, amb una línia editorial molt dura contra Pedro Sánchez.

Aquesta decisió deixa desemparats a l'esquerra, i especialment Pedro Sánchez -que necessita el vot de centre per poder governar-, davant de les properes eleccions generals. Antena 3, una de les grans televisions privades, té una línia editorial conservadora, tant als seus informatius com al magazine matinal presentat per Susana Griso. Telecinco estarà dirigida per Ana Rosa Quintana, que també s'ha convertit en una de les grans detractores d'aquest Govern. I Jorge Javier Vázquez, un dels grans líders d'opinió de l'esquerra -que fins i tot va sonar com a candidat del PSOE a l'alcaldia de Madrid-, ha estat enterrat. Una conjunció perfecta que complicarà el panorama mediàtic als socialistes i tractarà de portar Alberto Núñez Feijóo - o Isabel Díaz Ayuso si el gallec fracassa a les municipals- cap a Moncloa.

Borja Prado ha estat el cervell d'aquesta operació mediàtica . El nou president de Mediaset, que també va ser l'artífex de la Superlliga, és un dels principals aliats de Florentino Pérez, el president del Reial Madrid – que té una enorme influència política i ha decidit jugar el partit de les generals en contra de Sánchez -. Des que Prado va arribar a la cúpula de Mediaset, va anar acorralant a la Fàbrica de la Tele a poc a poc fins a donar el cop final, eliminant Sálvame.

Primer, el nou director de Mediaset va vetar certs famosos que entenien que enterbolien la imatge de la cadena. Entre els molts vetos, el més significatiu va ser Rocío Carrasco , que amb el seu documental va posar el focus en la violència de gènere i va crear un cisma a la cadena que ha acabat amb la mort de 'Sálvame'. Durant l'emissió de 'Rocío, explicar la veritat per seguir viva', van participar polítiques com Irene Montero , d'Unidas Podemos, o Adriana Lastra, del PSOE. Les formacions polítiques d'esquerra van donar suport a la història de Rocío Carrasco possiblement per guanyar visibilitat i, sens dubte, vots. La Fàbrica de la Tele, que ja estava escorada cap al PSOE en estar capitanejada per Jorge Javier Vázquez, va acabar sent l'altacoç diverses personalitats de l'esquerra, sense que aparegués cap de la dreta, provocant que la història de Rocío Carrasco acabés totalment polititzada: l'esquerra donava credibilitat al relat i la dreta ho posava en dubte. Per la seva banda, Unicorn Content amb Ana Rosa al capdavant, sense entrar al terreny polític, van treballar activament per posar en dubte el relat de Carrasco, posant el micròfon a personatges com Rocío Flores i Olga Moreno.

Aquesta dualitat entre les dues productores es va mantenir fins a la sortida de Paolo Vasile. La nova direcció de Mediaset, amb Borja Prado, va vetar Carrasco i tot el seu entorn familiar -no se'ls podia ni anomenar-, esborrant-la de l'escena mediàtica. Amb aquesta decisió, van tancar una etapa de 'Sálvame' per força i els van llançar un avís: no us fiqueu més en política.

Tant és així que la nova direcció va prohibir que es parlés de política als programes d'entreteniment de Mediaset . Una nova regla que anava dirigida, ad hòminem , cap a Jorge Javier Vázquez. Ana Rosa Quintana, que combina entreteniment i actualitat en el format i que defensava les posicions de dretes, podia continuar parlant de política. Però Vázquez, defensor del socialisme, i amb un programa dedicat exclusivament al cor, havia de tancar la boca.

Però Jorge Javier Vázquez és indirigible, una ànima lliure, i durant aquest temps ha continuat fent comentaris polítics a favor del Govern i llançant tota mena d'indirectes contra la cadena. I sembla que aquesta situació no podia continuar passant.

Així, la nova direcció de Mediaset, persistint en la seva intenció per esborrar qualsevol rastre d'amor per Pedro Sánchez i el Govern d'esquerres , s'ha agafat a les discretes dades d'audiència del programa -que seguia sent líder a la franja- per acabar sacrificant-lo , i així tenir una graella dedicada, 24 hores, a atacar els socialistes i la seva gestió. Tot i això, 'Sálvame' té molt de pes, i la seva cancel·lació s'ha percebut com grollera i forçada, per la qual cosa potser Borja Prado acabi tenint el mateix èxit que va tenir en llançar la Superlliga. És a dir, zero.