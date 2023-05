La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imatge d?arxiu.

La presidenta de la Comunitat de Madrid (CAM), Isabel Díaz Ayuso , ha estat sorpresa pels periodistes i, aquesta vegada, no ha fet ús de la seva habitual "xuleria" per contestar. La màxima representant de la (CAM) s'ha quedat en blanc quan un periodista li ha preguntat sobre el recurs que presentarà contra l'aplicació de la Llei d'Eutanàsia a la comunitat que presideix.

"No ho sé, ara mateix no tinc valoració. No puc improvisar la resposta aquí t'enxampo aquí et mato a un passadís", ha afirmat la presidenta, reusant a contestar la pregunta. Després ha deixat anar un missatge poc comprensible: "Després, el que sí que tinc clar, és reforçar les cures pal·liatives que és el que sempre hem defensat des del Govern de Madrid; i el paper dels metges. És l'únic que he de dir ".

"La veritat que no puc improvisar una pregunta ara mateix" , ha conclòs la presidenta amb una cara de pòquer que s'ha convertit en meme. A continuació, podeu veure el moment: