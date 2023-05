La presidenta de Junts i expresidenta del Parlament, Laura Borràs, durant una sessió plenària al Parlament, el 19 d'abril del 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya) @ep

La portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta , ha assegurat aquest dimarts que el Parlament seguirà la "doctrina Juvillà" si la Junta Electoral Central (JEC) ordena retirar l'escó de la presidenta suspesa de la Cambra, Laura Borràs .

"Seguim els mateixos passos que en el cas Juvillà, amb una diferència: no donarem excuses a ningú ni farem una explicació que no és" , ha advertit en roda de premsa aquest dimarts davant la possibilitat que la JEC es dirigeixi a la vicepresidenta primera , Alba Vergés, per demanar-li la retirada.

En el cas de l'exdiputat de la CUP Pau Juvillà , la llavors secretària general de la Cambra, Esther Andreu, va ser qui va cursar la retirada de l'escó per complir la decisió de la JEC; sobre si preveuen que sigui un funcionari qui prengui la decisió sobre Borràs, Vilalta ha assegurat que se seguiran "els mateixos passos".

Tot i això, ha recalcat que el cas Juvillà --condemnat per desobediència per no retirar uns llaços grogues-- és diferent del de Borràs , condemnada per fraccionar i adjudicar contractes a dit, i ha sostingut que el Parlament ha arribat a aquesta situació perquè " no hi ha hagut "assumpció de responsabilitats" ni d'ella ni de Junts.

Sobre el possible relleu, Vilalta ha dit que esperen que Junts els proposi un nom, sigui la diputada i alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, la diputada i alcaldessa de Vic, Anna Erra, la secretària segona de la Mesa, Aurora Maudala o qui considerin , ha dit: "Estarem aquí per parlar i blindar la majoria independentista".

JUNTS DESVIA L'ATENCIÓ CAP A VERGÉS

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha responsabilitzat ERC i el PSC de provocar la situació d'interinitat amb la suspensió de les funcions de Laura Borràs com a presidenta del Parlament i els ha emplaçat a resoldre la situació, començant per la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés: "La pilota està a la teulada".

"La que ha de prendre una decisió és Vergés. Els que han generat aquesta situació són ERC i PSC en decidir i suspendre la presidenta del Parlament. Ara la pilota està a la teulada. Són ells els que tenen aquesta responsabilitat" , ha manifestat a roda de premsa a la Cambra.

Segons Batet, no els toca decidir sobre quan s'ha de celebrar un ple per afrontar aquesta qüestió, i ha afegit que ja prendran decisions quan ho considerin oportú.