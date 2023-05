Foto: Wikipedia

El Govern ha convocat per al dijous 11 de maig una reunió extraordinària del Consell de Ministres en què es tractaran les conseqüències de la sequera i aprovarà mesures extraordinàries per contrarestar-la que inclouen rebaixes a l'IRPF dels agricultors o l'exempció de l'IBI agrari.

Així ho ha comunicat Moncloa, que ha precisat que estarà centrat a "abordar un conjunt de mesures amb què continuar afrontant les conseqüències de la sequera a Espanya".

Segons han informat fonts de Moncloa a Europa Press , a la reunió es preveu aprovar noves ajudes per als agricultors de 650 milions d'euros i reduccions fiscals a l'IRPF que sumaran una rebaixa de 1.807 milions el 2023 i 1.093 milions el 2022 per a més de 800. agricultors i ramaders.

El paquet d'ajudes ja inclou les mesures de suport amb un impacte de 450 milions d'euros que es deriven del decret amb ajudes al sector agrari que el Govern va aprovar el 15 de març del 2022 en matèria fiscal, laboral, social i financera.

Igualment, s'han destinat 650 milions d'euros a ajudes directes extraordinàries que ja han estat pagades als sectors ramaders, cítrics i pal·liar el cost de fertilitzants.

Les mesures que s'aprovaran aquest dijous inclouran l'ajornament de quotes socials per a empreses i autònoms, així com la reducció de les peonades necessàries per percebre el subsidi agrari així com gairebé 25 milions d'euros en suport a la liquiditat del sector mitjançant préstecs bonificats i avals.

De la mateixa manera, es fomentarà la contractació d'assegurances agràries i es flexibilitzaran les ajudes de la PAC per atendre la sequera, alhora que es reduiran les quotes hidràuliques i preveu eximir de l'IBI rústic determinades explotacions.

La falta de pluja a Espanya segueix minvant la reserva dels embassaments, que aquesta setmana han perdut 406 hectòmetres cúbics, cosa que representa el 0,7%, segons ha informat aquesta setmana el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, que assenyala que en aquests moments els embassaments guarden 27.417 hectòmetres cúbics, per la qual cosa estan al 48,9% de la capacitat total.

Així, en aquest moment, 2023 és el cinquè any amb menys aigua emmagatzemada als embassaments des que hi ha registres. A la setmana 19 de 1994 els embassaments estaven pràcticament com en aquest moment, al 48,39% de la seva capacitat; un any abans, el 1993, al 44,58%; i fins i tot, el 1992 se situaven al 46,48% de la seva capacitat total. Van ser aquests quatre anys, del 1992 al 1995 els anys amb menys aigua reservada des que hi ha registres.