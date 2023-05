La presidenta de Junts y presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs

La Junta Electoral Central (JEC) ha donat cinc dies a la presidenta en funcions del Parlament català, Alba Vergés , d'ERC, perquè expliqui perquè encara no ha executat la resolució de la retirada de l'escó a la líder de Junts, Laura Borràs , per haver estat condemnada a inhabilitació per un delicte de prevaricació.

El 3 de maig passat, la JEC va procedir a la retirada de l'escó a Laura Borràs perquè havia estat condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a quatre anys i mig de presó i tretze d'inhabilitació “com a autora plenament responsable del delicte de prevaricació administrativa" i falsedat documental en declarar provat que va ordenar fraccionar contractes públics quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

L'argument és que, d'acord amb la Llei Electoral i amb la jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional, una condemna d'inhabilitació per un delicte com la prevaricació, encara que no sigui ferma, resulta incompatible amb la seva continuïtat com a diputada del Parlament.

Tot i això, la majoria independentista del Parlament no ha volgut executar aquesta resolució i ha anunciat un recurs davant el Tribunal Suprem , fet que va motivar una denúncia de Ciutadans davant la JEC per aquest rebuig a aplicar l'acord unànime adoptat per l'organisme arbitral compost per magistrats del Suprem i juristes de reconegut prestigi.

I aquest dijous, en una resolució recollida per Europa Press, la JEC ha decidit traslladar la denúncia de Ciutadans a la presidenta en funcions del Parlament "perquè en el termini de cinc dies hàbils informe aquesta Junta Electoral Central sobre el contingut de la mateixa ".