Teresa Ribera, Isabel Rodríguez i Luis Planas, en arribar a la roda de premsa. Foto: Europa Press

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dijous 11 de maig un reial decret llei que inclou un paquet de mesures urgents de suport al sector agrari per fer front a la prolongada situació de sequera i a l'agreujament de les condicions del sector primari com a conseqüència de la guerra a Ucraïna.

D'aquesta manera, el Govern eleva a uns 2.190 milions d'euros les ajudes agràries i les habilitades pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte demogràfic en matèria d'aigües.

Entre les mesures aprovades aquest dijous s'hi inclouen ajudes directes d'Estat per als sectors agrícola i ramader, que superen els 636 milions d'euros, o la subvenció de fins a un 70% del cost de les pòlisses d'assegurances per la sequera dels cultius més compromesos per la manca de pluges i les elevades temperatures. L'impacte econòmic de totes les mesures adoptades a l'àmbit agrari suma més de 784 milions d'euros.

Dels ajuts directes, 355 milions d'euros seran per als sectors ramaders carni i lleter, 276,7 milions per a l'agricultura i 5 milions per a l'apicultura.

Des de l'inici de l'any hidrològic, l'1 d'octubre del 2022 fins a aquesta setmana, el valor mitjà de les precipitacions a Espanya ha estat un 27,5% inferior a la mitjana d'aquest període.

El Govern ha considerat que a l'actual escenari després de la invasió d'Ucraïna el sector estava sotmès a una situació "complexa" que, unida a les circumstàncies climàtiques, fa que resulti de "extraordinària i urgent" necessitat adoptar mesures que garanteixin el manteniment i la sostenibilitat de les explotacions agrícoles i ramaderes, reafirmin la seguretat alimentària i permetin reforçar el camí de creixement econòmic del país.

A més del pagament de les ajudes directes, el Reial decret llei conté mesures de suport d'àmbit fiscal, financer, sociolaboral, hidràulic i relacionades amb la Política Agrària Comuna (PAC).

EXIMITS DEL PAGAMENT DE L'IBI



En matèria fiscal, queden eximides del pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI) les propietats dels titulars d'explotacions agrícoles o ramaderes que hagin patit, a l'exercici 2023, una reducció del rendiment net de les activitats agràries d'almenys un 20% a zones amb limitacions naturals, segons la normativa de la Unió Europea, o d'un 30% a les altres.

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha recordat que a l'ordre del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública publicada el 25 d'abril passat ja preveu una "important" rebaixa fiscal per al sector agrari, en reduir un 25% lineal el rendiment net per a l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) per a tots els agricultors i ramaders que tributen pel sistema de mòduls, més de 800.000 beneficiaris.

A més, l'ordre inclou nombroses minoracions als coeficients d'entre el 30% i el 50% per als sectors ramaders, així com determinats sectors agraris.

Així mateix, s'eximeix del pagament d'IRPF i de l'impost de societats els ajuts que es percebin pels ecorregims de la PAC.

Igualment queda eximida de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats la formalització d'avals de la Societat Estatal de Caució Agrària (SAECA) en els contractes de préstec, fet que suposa un abaratiment de les operacions que faciliten també l'accés al finançament en millors condicions .

AJORNAMENT EN EL PAGAMENT DE LES QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL

En matèria laboral, s'ha aprovat un ajornament en el pagament de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, la meritació dels quals tingui lloc entre els mesos de maig a setembre de 2023, per a les empreses incloses en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliè Agraris, i entre els mesos de juny a octubre de 2023, per als treballadors inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte PropiaAgrarios.

A més, es prorroga, fins al 31 de desembre de 2023, la mesura excepcional de reducció a 10 el nombre mínim de jornades reals cotitzades necessàries per accedir al subsidi agrari a les comunitats autònomes d'Andalusia i d'Extremadura.

SUPORT AL FINANÇAMENT

D'altra banda, el decret preveu una nova ampliació de 20 milions d'euros de la dotació per a la bonificació de crèdits de la línia ICO-MAPA-SAECA que poden arribar fins al 15% del principal del préstec.

Igualment, s'amplia en 3 milions d'euros la línia de finançament d'avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA) que són necessaris per obtenir aquests crèdits.

ASSEGURANCES AGRARIS

D'altra banda, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació torna a incrementar en 40.485.800 euros la partida destinada a subvencionar la contractació d'assegurances agràries.

Aquesta dotació permetrà subvencionar fins al 70% del cost de les pòlisses ja contractades -el màxim permès per la normativa europea- que incloguin la cobertura per risc de sequera als cultius de secà d'herbacis extensius, oliverar, raïm de vinificació, ametller, avellaner , kiwi, aldrino, alfals, remolatxa sucrera i blat de moro farratger.

Amb aquesta ampliació, la línia de suport a la contractació d'assegurances agràries del ministeri ja pujarà en aquest exercici a més de 358 milions d'euros.

FLEXIBILITZACIÓ DE LA PAC

Així mateix, el Reial decret llei preveu que el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació establirà els criteris perquè, d'una manera harmonitzada, les autoritats competents de les comunitats autònomes puguin flexibilitzar determinats requisits dels ajuts directes de la PAC, a fi que les circumstàncies esdevingudes com a conseqüència de la sequera no representin impediments afegits per a la percepció de dites ajudes.

Així, fins al 30 de juny s'amplia el termini per a la presentació de les sol·licituds.

Després de les reunions mantingudes amb les comunitats autònomes i el sector, el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) ha elaborat una circular que serà remesa per a consulta aquest dijous, que recull els requisits de condicionalitat reforçada, ecorregims i ajuts associats per als quals es pot aplicar la causa de força dofici amb motiu de la sequera.

A més, s'escalona en quatre fases, en lloc de les dues que estaven establertes, l'entrada en vigor del Quadern Digital d'Explotació. Segons el tipus d'explotació, es retarda a l'1 de gener del 2024 ia l'1 de gener del 2025 la incorporació de la totalitat de la informació obligatòria a aquest quadern.

MESURES HIDRÀULIQUES

Per acabar, els agricultors que siguin titulars de drets de reg i que hagin tingut una reducció en els subministraments d'aigua que tenen concedits es beneficiaran d'una rebaixa del cànon. Aquesta bonificació serà del 100% si la reducció en la dotació d'aigua supera el 60%, i del 50% si la retallada del subministrament ha estat entre el 40% i el 60%.

Els beneficiaris indirectes d'obres de regulació a la conca del Guadalquivir, per part seva, tindran una reducció del cànon del 50%.