El macrosondeig electoral realitzat pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) amb motiu de les eleccions municipals del proper 28 de maig situa el PSOE com a vencedor dels comicis amb un 31,7% dels vots, seguit, a 4,4 punts de distància pel PP, a qui atorga el 27,3% de suport.

El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, durant un acte de precampanya del PSC, a la Placa Fotovoltaica del Fòrum, el 4 de maig del 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

L'estudi es basa en un total de 21.973 entrevistes telefòniques fetes a tot Espanya entre els dies 10 i 16 d'abril i l'estimació de vot s'ha realitzat sobre el total nacional. En aquell moment un 22,4% de les persones entrevistades ja tenia decidit agafar la papereta del PSOE, davant del 18,9% que avançava el suport al PP.

Després del PSOE i el PP, com a tercera força figuren Podem i les seves confluències, amb un 7,9%; en quart lloc quedaria Vox, amb un suport del 6,8% , mentre que Más País aconseguiria un 2% dels vots i Ciutadans es quedaria en un 1,7%.

Això sí, l'enquesta atorga una estimació del 12,3% a 'altres partits' que no estan representats al Congrés. A més, recull un 20,5% d'indecisos i un 3,5% que ja avança la seva abstenció.

Entre les forces independentistes catalanes, ERC es faria amb un 2,5%, seguida a només una dècima per Junts (2,4%). El duel basc se salda amb un empat entre el PNB i Bildu, per als quals el CIS preveu un 1,4% dels vots.

Pel que fa als grans municipis, el CIS ha fet l'estimació de vot i una assignació de regidors per a vuit ciutats.

L'ENTRADA O NO DE PODEM I CS, CLAU A LA CAPITAL



A l'Ajuntament de Madrid la força més votada seria el PP de José Luis Martínez-Almeida, si bé, en funció de les dades del CIS, el color del Govern municipal ho decidirà l'entrada al consistori de Ciutadans o de Podem-IU- Aliança, en donar-se un empat entre esquerra (PSOE i Más Madrid) i dreta (PP i Vox).

En concret, el sondeig atorga al PP un 38% dels vots (entre 21 i 25 regidors), mentre que Más Madrid mantindria la segona plaça amb entre 13 i 18 (el 26,7%), una altra vegada per davant de la candidatura socialista que ara encapçala l?exministra Reyes Maroto. El CIS li augura un suport de 16% i entre 8 i 11 escons, a la coalició que lidera Podem li pronostica un 4,5% (0-4 actes) ia Ciutadans li atorga un 4,3% de suport que es podria traduir en entre 0 i tres escons.

A Barcelona, la candidatura de l'actual alcaldessa, Ada Colau, tornaria a ser la més votada (24,8%), seguida de la llista del socialista Jaume Collboni (22,5%) i tots dos podrien pactar per governar. El CIS calcula per a la primera (En Comú) entre 11 i 13 escons, i pronostica un possible empat amb la del PSC, per al qual augura entre 10 i 12 actes.

COLAU PER LA MÍNIMA A BARCELONA



A la tercera posició quedaria l'aspirant de Junts i exalcalde Xavier Trias (8-9 regidors, 17,3%), seguit de l'ERC d'Ernest Maragall (13,2% i entre 6 i 7 regidors) i del PP (7% i dues o tres actes).

El PSOE d'Antonio Muñoz, actual alcalde de Sevilla, seria el partit més votat a la capital andalusa, sumant entre el 36,5% i el 42,7% dels vots (14 o 15 regidors) i podria governar amb la coalició que formen Podem, Esquerra Unida i Més País, que es faria amb entre el 7,8 i l'11,5% i tres regidors. El PP seria la segona força, amb entre el 30 i 36% i entre 12 i 13 regidors i Vox es faria amb dos o tres escons gràcies a un suport que oscil·la entre el 6 i el 9,4%.

La llista de l'alcalde de València, Joan Ribó (Compromís) serà la més votada el 28 de maig, segons el CIS, amb un suport del 30,4% que li reportaria 11 o 12 regidors, i podrà seguir com a primer edil si pacta amb el PSOE, que ocuparia la tercera plaça (19,5% dels vots i set regidors). El PP quedaria en segona posició amb un 29% i 10 regidors, Vox aconseguia entre 4 i 5 seients a l'ajuntament i un 11% de suport i Unides Podem-Esquerra Unida (4,4%) es podria quedar fora o aconseguir com a màxim un acta.

A BILBAO, OPCIÓ A PNB MÉS PSE



El PNB tornaria a ser la primera força a Bilbao, amb un suport del 36,4% i entre 11 i 13 regidors, i la segona plaça seria per a Bildu (de 5 a 7 regidors i un 19,7% de suport). Per la seva banda, el PSE, amb el 17% dels vots podria tenir de 5 a 6 regidors; Elkarrekin Podemos obtindria el 9,9% dels vots i de 2 a 3 regidors i el PP sumaria el 9,2% de les paperetes i de 2 a 3 regidors. Vox, amb una estimació de vot del 4,1%, podria tenir un representant.

L'alcalde socialista i candidat a la reelecció a Vigo (Pontevedra), Abel Caballero, consolidarà la majoria absoluta i tornarà a arrasar. El CIS li atorga un suport del 65,5% i entre 18 i 21 regidors (ara en té 20) d'un total de 27. El PP tindria entre 3 i 5 representants (14,8 % del vot), el BNG estaria entre un i 3 regidors (9%) i Marea de Vigo, estaria entre mantenir-los i no obtenir cap representació, amb un 6,3% del vot estimat.

A Saragossa, la primera força seria el PP, amb entre 12 i 14 actes i el 36,4% dels vots, seguit del PSOE (26,9% i 9 o 10 escons). El CIS augura un empat entre Vox i Saragossa a Comú (IU i Ganemos Zaragoza), per als quals calcula un 8,6% de suport i entre dos o tres representants. La Chunta Aragonesista podria aconseguir entre zero i dos regidors i, igual que la coalició de Podem i Aliança Verda per a les quals calcula un suport del 5,6%.

Segons l'enquesta del CIS, el socialista Óscar Puente podria repetir com a alcalde de Valladolid si torna a pactar amb Valladolid pren la paraula (VTLP), la confluència d'IU, Podemos, Equo i Alianza Verde. En concret, el sondeig pronostica un 37,6% dels vots per al PSOE (11 o 12 actes), el PP sumaria el 33,2% (entre 9 i 11 regidors), VTLP es faria amb un suport 13,6% i de tres a quatre representants i Vox entre 2 i 3 gràcies a un suport del 9,2%.