La portaveu nacional de Ciutadans, Patricia Guasp.

Ciutadans únicament obtindria representació a Madrid capital i quedaria fora de tots els parlaments autonòmics en lliça a les eleccions del 28 de maig, segons el macrosondeig electoral realitzat pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) amb motiu dels comicis i publicat aquest dijous.

En concret, el baròmetre pronostica un 4,3% dels vots per a Ciutadans a la capital i amb això, en funció del percentatge de participació, podria obtenir entre zero i tres regidors. La vicealcaldessa, Begoña Villacís, repeteix com a candidata a l'Ajuntament.

Pel que fa a la resta de ciutats del sondeig, Ciutadans tindria un 2,3% dels vots a Barcelona; un 0,7% a Bilbao; un 2,8% a Sevilla; un 1,9% a València; un 1,8% a Valladolid; i un 3,6% a Saragossa.

NI A BALEARS



I tampoc no aconsegueix representació en cap de les autonomies, segons les dades de la institució dirigida per José Félix Tezanos. Destaca el cas de les Balears, on la portaveu nacional del partit, Patricia Guasp, competeix també per la Presidència del Govern i segons el CIS només aconseguiria un 2,3% a l'arxipèlag i no revalidaria el seu escó.

El baròmetre pronostica per a Ciutadans un 1,3% dels vots a Aragó; un 3,7% a Astúries; un 1,2% dels vots a les Canàries; un 2,3% a Cantàbria; i un 2,7% a Castella-la Manxa. Pel que fa a Extremadura, Ciutadans recolliria allà l'1,5% dels suports; a la Comunitat de Madrid l'1,5%; a Múrcia el 2,1%; a Navarra el 0,8% ia la Rioja el 2,5%.