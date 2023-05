Òscar Ramírez @ep

El president del grup municipal del PP a Barcelona, Òscar Ramírez , membre de l'executiva d'Alberto Núñez Feijóo, ha dimitit de tots els càrrecs i ha trencat el carnet del partit per discrepàncies amb la candidatura que Daniel Sirera encapçala a la capital catalana, segons han explicat fonts de la formació.

La decisió, que va avançar The Objective, arriba poques hores abans que comenci la campanya electoral de les eleccions municipals. Ramírez ha renunciat com a membre de l'executiva del PP i com a vicesecretari de política municipal de la formació a Catalunya, encara que seguirà exercint com a regidor i president del grup al consistori fins que acabi la legislatura.

Des del partit asseguren que la dimissió és una "decisió personal" de Ramírez, que va quedar fora de la candidatura de Sirera, malgrat que li va oferir formar-ne part al quart lloc.

El candidat del PP a l'alcaldia va triar com a número dos i tres l'exdiputat al Parlament Juan Milián i l'exregidor Àngels Esteller, mentre que al quart i cinquè lloc ha situat Víctor Martí i Sonia Devesa.