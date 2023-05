Fotografia de Collboni amb Salvador Illa i la ministra d'hisenda María Jesús Montero @CatalunyaPress

Jaume Collboni i el PSC donen el tret de sortida a la seva carrera per l'alcaldia de Barcelona amb un acte multitudinari a què han assistit, segons l'organització, 500 persones. Al compàs de la rumba, Collboni ha pujat a l'escenari acompanyat de la ministra d'Hisenda María Jesús Montero, el líder socialista a Cataunya, Salvador Illa i la regidora Maria Rosa Alarcón i "per fi", segons paraules de la ministra d'Hisenda, han pogut demanar el vot als seus votants"

Amb una autèntica festa, Collboni ha arrencat la campanya electoral. Unes 500 persones, segons l'organització, han acompanyat el polític a l'acte en què han intervingut Salvador Illa, Maria Jesús Montero, Maria Rosa Alarcón i, finalment, Jaume Collboni.

La regidora Rosa Alarcón, número 8 a la llista, ha explicat que Collboni "ha volgut començar la campanya al Carmel, un barri de Barcelona on hem treballat i lluitat amb orgull. El carmel necessita un alcalde que ho escolti, ho entengui i ho doni suport.

"Necessitem recuperar-nos de 12 anys sense alcalde socialista"

Fotografia dels socis de candidatura de Collboni @CatalunyaPress

MONTERO DÓNA SUPORT A COLLBONI I CÀRREGA CONTRA LES POLÍTIQUES DEL PP

La ministra d'Hisenda s'ha desplaçat a Barcelona per donar suport al candidat socialista. En el seu discurs, María Jesús Montero ha explicat que “el millor de Barcelona ho representa les sigles del PSC, Collboni i els noms de la seva candidatura electoral”. "Entenen les necessitats dels veïns i tenen un missatge d'il·lusió, esperança i política útil, que és l'única que ens importa als progressistes".

Fotografia de la Ministra a la seva intervenció @CataunyaPress

Montero també ha carregat durament contra el PP i les seves polítiques de "votar tot no". La Ministra ha explicat que "ells han votat que no perquè han pensat i cregut que era el patiment del país el que els faria arribar a la Moncloa , per això és tan important la base del 28 de maig".

SALVADOR ILLA TRUCA A TOTS ELS ELECTORS

Fotografia de Salvador Illa durant la seva intervenció

Salvador Illa ha arrencat el seu discurs donant les gràcies a Collboni pel seu “compromís polític, sindicalista, feina, per Barcelona i per les seves propostes que desenvolupa dia a dia per aquesta ciutat”.

"Aquesta Barcelona orgullosa, il·lusionada que no es posa cap límit"

Per al líder socialista, aquesta campanya electoral "obrirà una nova etapa a Barcelona, que els socialistes abordem com una gran conversa pública que tenim amb els ciutadans de Barcelona. Volem que sigui tranquil·la, sense angoixes, una conversa compositiva en propostes del balanç fet" .

"Vull que el Jaume posi ordre a Barcelona"

JAUME COLLBONI INICIA EL CAMÍ CAP A L'ALCALDIA

Jaume Collboni ha arrencat la campanya electoral amb un discurs on ha agraït la compareixença de tots els càrrecs i militants del PSC. El candidat considera aquesta campanya com a "històrica" perquè "històrica serà la victòria del Partit Socialista" explica Collboni . "Barcelona serà una ciutat d´oportunitats i tornarem a estar orgullosos de ser barcelonins", explica Collboni.

Jaume Collboni - Marc Batalla

El candidat també ha parlat en clau autonòmica i estatal, on ha explicat que “aquest serà el primer pas per aconseguir la presidència de la Generalitat de Catalunya”. "Hem estat capaços de tornar la fortalesa, l'ímpetu, de les sigles del PSOE, des del Govern d'Espanya heu estat capaços que el PSOE ho torni a ser, donant salaris dignes, assegurant el futur de les pensions i legislant l'habitatge amb la Llei de l'Habitatge, aquest és el partit socialista”.

El candidat ha explicat que reclamarà els més de 25.000 pisos que la Generalitat té promesos, a més a més, també exigirà els 600 Mossos que s'havien de desplegar a la ciutat.

"El socialisme barceloní ha tornat i està per guanyar les eleccions"