La Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) ha lliurat aquest dijous al Congrés 72.528 firmes en contra de la desaparició del títol de família nombrosa, que la nova Llei de Famílies , pendent de ser aprovada al Congrés, substitueix per un nou Títol de Famílies amb Majors Necessitats de Suport a la Criança, i ha lamentat que amb aquesta llei impulsada pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, que dirigeix Ione Belarra, volen "esborrar" aquestes famílies "d'un cop de ploma".

La secretària general de Podem i ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra @ep

"No cal carregar-se el concepte de família nombrosa i el títol que tenim. No s'entén que vulguin fer una llei integradora on càpiguen totes les realitats familiars, que, per cert, moltes ja són dins del col·lectiu de famílies nombroses, i alhora vulguin esborrar les nombroses (750.000 famílies) d'un cop de ploma", ha lamentat el president de la FEFN, José Manuel Trigo.

També ha criticat que, alhora que "diuen que no volen etiquetes", parlen d'"un munt de realitats familiars que han posat nom" i "creen altres carnets, com el de família monoparental" que, segons precisa, ja existeix a diverses comunitats autònomes.

Les firmes han estat recollides en el marc de la campanya 'Som Famílies Nombroses i volem seguir anomenant-nos així, que no esborrin el nostre nom', posada en marxa per la FEFN a finals d'any, per reclamar “el manteniment del seu nom i la seva identitat com a famílies nombroses".

La FEFN considera que l'eliminació del títol de família nombrosa és una cosa innecessària a la llei, que no hi ha raons objectives que donin suport a aquesta decisió i que "respon únicament a una qüestió ideològica, de no voler reconèixer les famílies nombroses i voler per això que quedin diluïdes".

Les firmes han estat lliurades al registre del Congrés, dirigides al president de la comissió parlamentària en què es debatrà la llei, i després, el president de la FEFN, acompanyat del director de relacions institucionals, Luis Herrera, s'han reunit amb diversos grups parlamentaris, com ERC, PP, PNB i VOX, per informar-los de la campanya i demanar-los suport.

La llei de famílies està en fase de presentació d'esmenes, que s'ha anat ampliant, i alguns grups polítics com VOX, PNB i PDeCAT han presentat esmena a la totalitat, o ERC i PP, que presentaran esmenes parcials sobre diverses qüestions.

Entre altres qüestions comentades amb els grups, la FEFN ha advertit que el canvi del títol “generarà caos administratiu” per tots els títols que caldrà expedir, crear, renovar o substituir, i també han parlat sobre “el finançament que hauria d'acompanyar a la llei".

La FEFN s'ha dirigit també als governs autonòmics, amb una carta enviada a tots els consellers i conselleres de Família o Benestar Social, per informar-los de la llei i demanar també el suport per frenar la desaparició del títol que les identifica.