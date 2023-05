El Ple del Congrés de la setmana que ve debatrà i votarà una proposició no de llei d'ERC que demana ampliar els permisos remunerats de treball per tal de garantir per llei l'existència d'un permís de 10 dies hàbils per als treballadors autònoms o per compte d'altri que hagin perdut un fill o una filla.

La formació presenta aquesta proposta perquè considera que la llista de circumstàncies per les quals un treballador té dret a absentar-se del seu lloc de treball mantenint el sou, establertes a l'article 37.3 de l'Estatut dels Treballadores, és un llistat “clarament insuficient i amb absències” injustificables".

Per això planteja, entre altres permisos, aquest permís de 10 dies hàbils , prorrogables a 2 o quants dies resultaran imprescindibles quan el treballador o treballadora necessiti fer un desplaçament per traslladar-se als llocs de defunció o exèquies.

En la seva iniciativa, ERC insta també el Govern a garantir per llei l'existència d'un nou permís retribuït amb el temps "indispensable" per als treballadors que hagin d'acompanyar un fill o un menor a càrrec per a la seva assistència sanitària, de l'atenció primària, de urgències o especialitzada .

Aquest permís també seria vàlid per a la realització de proves diagnòstiques i tractaments de recuperació i rehabilitació, incloent-hi en tot cas atenció psicològica, psiquiàtrica, oftalmològica, odontològica, dermatològica, fisioterapèutica, osteopàtica i totes les especialitats requerides per a la millora de la salut, de naturalesa pública o privada.

5 DIES D'ABSÈNCIA EN CAS DE PÈRDUA GESTACIONAL



En un altre punt de la proposició no de llei, ERC planteja desenvolupar les modificacions normatives oportunes per garantir l'existència d'un nou permís retribuït de cinc dies hàbils per als treballadors per compte propi i per compte aliè per pèrdua gestacional, sempre que es produeixi entre la sisena setmana i el dia 179 de gestació.

Igual que quan mor un fill, quan la persona treballadora necessiti fer un desplaçament a aquest efecte, el termini s'ampliarà, com a mínim, dos dies més o quants resultés imprescindible per traslladar-se al lloc de residència del progenitor gestant.

Finalment, ERC insta a desenvolupar, en el marc del diàleg social, un mecanisme de compensació a les petites empreses i entitats d'economia social perquè puguin reclamar a l'Administració General de l'Estat una compensació equivalent a les quantitats salarials abonades sense prestació efectiva de serveis.

No computarien a aquest efecte els permisos per desenvolupar funcions sindicals o de representació del personal, quan excedeixin els 15 dies anuals per cada treballador.