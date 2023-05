EuropaPress 5192610 12 mai 2023 palestinian territoris beit hanoun palestinians inspect

El Govern ha reiterat aquest divendres la preocupació per l'escalada de violència a la Franja de Gaza entre Israel i els grups armats palestins i ha defensat la urgència d'un alto el foc que permeti evitar més víctimes mortals.

"Espanya reitera la seva preocupació per l'escalada de violència que està tenint lloc a Israel i als territoris palestins ocupats, particularment a la Franja de Gaza, que ha deixat un balanç de desenes de ferits i morts entre la població civil palestina i israeliana" , ha manifestat el Ministeri dʻExteriors en un comunicat.

Per al Govern, "és urgent aconseguir un alto el foc per evitar la pèrdua de més vides humanes" per això ha instat les parts que "responguin als esforços en aquest sentit liderats per Egipte, per avançar en l'estabilització acordada en el procés d'Aqaba/Sharm el-Xeikh i reprendre el camí polític cap a una pau justa i duradora”.

Almenys 30 palestins han mort, entre ells diversos alts càrrecs de Jihad Islàmica i sis menors d'edat, i més de 90 han resultat ferits pels bombardejos duts a terme per Israel els últims dies contra la Franja de Gaza en el marc de la operació 'Escut i Espada', segons les dades del Ministeri de Sanitat gazací, controlat pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás).

Així mateix, un israelià va morir aquest dijous per l'impacte d'un projectil llançat des de la Franja a la localitat de Rehovot. En les últimes hores han continuat els llançaments de projectils des de Gaza després d'una nit de calma i hores després que l'Exèrcit israelià portés a terme bombardejos contra "llocs militars" i "llançacoets" de Jihad Islàmica a la Franja.