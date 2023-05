EH Bildu hauria inclòs a les seves llistes electorals 44 candidats condemnats per la seva relació amb ETA, 7 d'ells amb delictes de sang. | @EP

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha afirmat avui que "no és decent" que Bildu porti a les seves llistes per a les eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig que ve a 44 exconvictes d'ETA encara que es pugui dir que és legal. Segons la seva opinió, mereix el retret més gran.

Així ho ha afirmat el cap de l'Executiu en una roda de premsa a la Casa Blanca on s'ha reunit amb el president dels Estats Units, Joe Biden. Al final, ha fet unes declaracions en què els periodistes li han preguntat per la decisió d'EH Bildu d'incloure a les seves llistes electorals 44 candidats que han estat condemnats per la seva relació amb ETA, 7 d'ells amb delictes de sang.

"Hi ha coses que poden ser legals, però no són decents i aquesta n'és una", ha precisat abans d'afegir que l'única cosa que poden aportar "aquestes persones" a la societat és un "missatge de perdó, de reparació i de penediment".

Segons Sánchez, el més rellevant és que fa més d'una dècada la democràcia va derrotar ETA i creu que la tasca de tots els responsables polítics és reconèixer i donar suport a les víctimes del terrorisme.

Per això, ha volgut traslladar a les víctimes l'"absolut compromís, suport, reconeixement i record etern".

En ser preguntat si canviaria la relació amb Bildu arran d'aquesta decisió del partit abertzale, el cap de l'Executiu ha assenyalat que "sempre han estat clars" i ha recordat que fa poc li preguntava un mitjà de comunicació basc "quina era la relació o quina relació" tenien. Sobre això ha respost: "Nosaltres clarament tenim una posició clara i inequívoca amb tot el que té a veure amb el terrorisme".

APEL·LA A LA UNITAT DELS DEMÒCRATES PER RECORDAR QUE ETA VA DESAPARÈIXER



Pedro Sánchez ha afegit que han treballat per la unitat dels demòcrates quan existia ETA contra violència. "Lògicament, també apel·lem a aquesta unitat per recordar que ETA va desaparèixer fa 12 anys com a victòria de la democràcia sobre la violència", ha exclamat.

Així, ha reiterat que només en allò que "poden contribuir aquestes persones a la vida pública és la reparació i el penediment que van causar en els anys durs i difícils que va representar ETA".

Per acabar, Sánchez ha insistit que "es podrà dir que és legal, que és legal, però no és decent i mereix el retret més gran". "Jo, com a president del Govern, li faig", ha conclòs.