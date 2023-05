En un acte del PSC a Barcelona, Illa va destacar la importància de la política per construir una societat més justa i raonable i va mostrar suport a la candidatura del PSC liderada per Jaume Collboni. | @EP

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte la reunió dels presidents espanyol i dels EUA, Pedro Sánchez i Joe Biden, a la Casa Blanca: "Als qui els molesta són falsos patriotes".

En un acte del PSC al districte barceloní de Sant Martí amb el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, l'alcaldable Jaume Collboni i el regidor i número 5 de la llista, David Escudé, ha criticat que quan el PP governava "no van tenir ni de lluny el lideratge internacional que Espanya ha merescut".

"Que Rajoy no sabés fer-ho o que Feijóo no ho sàpiga fer no significa que no sigui important" i ha definit textualment com un motiu d'orgull que Sánchez sàpiga que Espanya pot i ha de tenir el seu lloc en la política internacional.

Considera que aquest viatge és un pas més del Govern per aportar "solucions progressistes que estan marcant l'agenda de la política europea" i ha posat com a exemples la sortida de la pandèmia i la resposta a la invasió russa d'Ucraïna.

També ha destacat la participació aquest dissabte a la tarda del ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, en un acte de campanya de Collboni: "Perquè ens adonem de com els ministres treballen i estan al peu del canó".

Per la seva banda, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha elogiat el Govern de Pedro Sánchez i el PSC de Salvador Illa per haver utilitzat la política per construir una convivència més raonable a Catalunya. Durant el mateix acte del PSC a Sant Martí, López ha recordat que fa uns anys tot era agressivitat, bronca i confrontació, i ha opinat que els enfrontaments no es curen tan ràpid, però que el PSC ho ha aconseguit. També ha criticat la gestió de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per ser cruel amb aquells que es troben a la cuneta de l'exclusió.

En definitiva, tots dos dirigents polítics han destacat la importància de la política per construir una societat més justa i raonable, i han mostrat el suport a la candidatura del PSC liderada per Jaume Collboni per a les eleccions autonòmiques.