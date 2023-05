Sánchez també va destacar altres accions que està duent a terme el Govern en la lluita contra el càncer, com la inversió en investigació i la prevenció i detecció primerenca. | @EP

El president del Govern central, Pedro Sánchez, es va reunir aquest dissabte a Sevilla amb associacions de lluita contra el càncer per anunciar-los que l'Executiu central implantarà el dret a l'oblit oncològic a Espanya, que entrarà en vigor al juny. Durant la reunió, que va comptar amb la presència del ministre de Sanitat, José Manuel Miñones, Sánchez va agrair la tasca de totes les institucions i les associacions de lluita contra el càncer, i va traslladar altres accions que està duent a terme el Govern central en la lluita contra aquesta malaltia.

El dret a l'oblit oncològic es durà a terme mitjançant la modificació del Reial decret legislatiu 1/2007 i de la llei del contracte d'assegurança. L'objectiu d'aquesta iniciativa legislativa és declarar nul·les totes les clàusules basades en els antecedents oncològics que excloguin o discriminin a l'hora de contractar productes o serveis, evitar que es puguin tenir en compte els antecedents oncològics de l'assegurat per imposar condicions més oneroses als contractes d'assegurances, o establir el dret de no declarar que s'ha patit càncer en contractar una assegurança vinculada a una hipoteca. Aquest nou dret beneficiarà totes les persones que hagin finalitzat un tractament oncològic 5 anys abans de la data de subscripció del contracte, sense recaiguda posterior.

El president també va fer referència a altres accions que està fent el Govern central en la lluita contra el càncer. Pel que fa a la inversió en recerca, Sánchez es va referir als 480 milions que Ciència i Innovació ha destinat, així com als 1.000 projectes de recerca contra el càncer entre el 2018 i el 2022. D'altra banda, en relació amb la prevenció i la detecció primerenca El president va citar la nova estratègia en càncer del Sistema Nacional de Salut, el Pla d'acció d'Atenció Primària 2022-2023 i el Pla Inveat.

A la reunió van assistir representants de l'Associació Espanyola contra el Càncer (Aeccd), la Federació Espanyola de Pares de Nens amb Càncer, la Federació Espanyola de Càncer de Mama (Fecma), el Grup Espanyol de Pacients amb Càncer (Gepac), l'Associació Marco Luna i l'Associació d'Afectades de Càncer d'Ovari (Asaco).

Per la seva banda, l'Associació d'Usuaris Financers (Asufin) ha aplaudit l'anunci del president del Govern. En concret, la presidenta d'Asufin, Patricia Suárez, ha explicat que és una qüestió sobre la qual des de l'associació han insistit en "repetides" ocasions, atès que "la discriminació a què se sotmeten aquests pacients suposa un autèntic via crucis financer per a ells i les seves famílies gens comprensible".

És "crucial" que, passats uns anys de finalitzar el tractament, als pacients se'ls deixi d'etiquetar com a pacients oncològics.