La portaveu de la direcció del PSOE, Pilar Alegría. - EVA ERCOLANESE

La portaveu de la Comissió Executiva Federal del PSOE i ministra d'Educació, Pilar Alegría , ha acusat aquest dilluns el PP d'"agafar-se de forma indecent al terrorisme" per "esgarrapar vots" i de "pujar els decibels del soroll" conforme se'n va " desinflant" el seu líder, Alberto Núñez Feijóo .

Així s'ha pronunciat Alegria en unes declaracions remeses als mitjans de comunicació en què, com el president del Govern, Pedro Sánchez, ha titllat d'"indecent" la presència de persones condemnades per pertinença o col·laboració amb ETA a les llistes d'EH Bildu per a les eleccions locals del 28 de maig.

"Tots les rebutgem, en això coincidim, però discrepem en una cosa fonamental. El PSOE no ha utilitzat mai ni utilitzarà el terrorisme per danyar vots", ha assenyalat, abans de recordar que Espanya és avui "una democràcia sense terrorisme".

Alegria ha contrastat aquest comportament amb què atribueix el PP. "El PP novament s'agafa d'una manera indecent al terrorisme d'ETA amb l'únic objectiu d'esgarrapar vots. Com més es desinfla Feijóo, més pugen els decibels del soroll, perquè el senyor Feijóo tapi la seva absència de projecte", ha dit .

"CAMPANYA A LA DESESPERADA"



Des del punt de vista, la primera força de l'oposició és un partit "perdedor" que està "fent una campanya a la desesperada" basada únicament en dos elements, "derogar tots els avenços socials i ETA".

Segons Alegria, "el PP està immers en una campanya de destrucció", mentre que el PSOE està fent una "campanya en positiu" a tots els racons d'Espanya.