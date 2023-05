El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, durant un acte de precampanya del PSC @ep

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que el Consell de Ministres d'aquest dimarts aprovarà una reforma per reduir de 15 a 5 els anys necessaris perquè les persones amb un 45% de discapacitat com a mínim puguin accedir a una pensió anticipada .

Així ho ha assenyalat en un míting a Vitòria en què ha indicat que amb aquesta reforma també permetran que per arribar a aquest 45% de discapacitat no es compti només amb una malaltia sinó que es puguin sumar percentatges de diferents malalties per arribar a aquest nivell.

A més, ha anunciat que el Govern aprovarà immediatament una reforma perquè les persones que han patit càncer renovin el carnet de conduir cada 10 anys, com la majoria de ciutadans, i no cada tres anys com fins ara.