Arxiu - Façana exterior del Palau del Senat a Madrid @ep

Els partits traslladaran la contesa electoral de la campanya a la sessió de control del Senat d'aquest dimarts 16 de maig, amb preguntes del PP, ERC, Més per Mallorca, PNB, Coalició Canària i PRC sobre reivindicacions territorials, com ara infraestructures, habitatge i inversions .

Seran els populars els que més aprofitaran aquest Ple de Control del Senat per traslladar les seves reivindicacions territorials als ministres, amb set preguntes i dues interpel·lacions, moltes formulades per candidats a alcaldies.

D'aquesta manera, el PP preguntarà al Govern per infraestructures a Palència, Ciudad Real, Ferrol, Valladolid i Huelva ; un partit judicial a Xàtiva (València); la Policia Nacional a Telde (Las Palmas), a més d'interpel·lacions sobre la costa espanyola i el transport a Extremadura.

El següent partit que més farà preguntes territorials en aquesta sessió de control serà ERC, amb qüestions sobre el soterrament d'una línia de Rodalies a Mollet del Vallès (Barcelona), un Eix Ferroviari Transversal i el Delta de l'Ebre . També interpel·larà la ministra de Transports, Raquel Sánchez, per les incidències al servei de Rodalies de Catalunya.

I després hi haurà grups com el PNB, que preguntarà pels trens a Euskadi, o Més per Mallorca i el PRC, que demanaran explicacions al Govern per mesures d'habitatge als seus territoris respectius. Mentrestant, el senador de Coalició Canària, Fernando Clavijo, qüestionarà per les execucions pressupostàries a l'arxipèlag.

TAMBÉ VA LA LLEI D'HABITATGE



Més enllà d'aquestes preguntes territorials, el Ple del Senat d'aquesta setmana també debatrà i votarà la Llei d'Habitatge per deixar-la aprovada abans de les eleccions , així com altres iniciatives que es poden emmarcar a la campanya.

Amb més de 320 esmenes i sis vetos, està previst que el debat d'aquesta Llei d'habitatge s'allargui més de cinc hores durant aquest Ple, que també abordarà iniciatives que tenen a veure amb el REF de les Canàries, l'ús de l'avió Falcon i la reforma del sistema de finançament autonòmic.

Segons informen fonts parlamentàries, molts senadors havien reclamat a la Mesa de la Cambra el vot telemàtic per poder estar en actes de campanya , cosa que ha estat rebutjada finalment perquè el Reglament no recull aquests supòsits per demanar aquesta forma de votació.