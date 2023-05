Foto: Europa Press

Els 7 candidats d'EH Bildu que han complert condemnes per delictes de sang renuncien a concórrer a les eleccions i no assumiran, en cap cas, regidories als municipis després dels comicis del proper 28 de maig.

A més, es dirigeixen a les víctimes per afirmar que no volen amb les seves "paraules ni accions afegir mai el més mínim patiment al que ja hi ha hagut". Es tracta de Jose Antonio Torre Altonaga, Asier Uribarri Benito, Lander Maruri Basagoiti, Begoña Uzkudun Etxenagusia, Jose Ramón Rojo González, Juan Carlos Arriaga Martínez i Agustín Muiños Díaz, que, en un text publicat a Naiz , fan l'anunci de renúncia als seus candidatures.

Aquests set condemnats per assassinats comesos per ETA, que ja havien complert la seva pena, anaven a les llistes d'EH Bildu a les properes eleccions, entre 44 persones que havien pertangut en el passat a l'organització terrorista o hi havien estat vinculades. Tot i això, la resta no tenia delictes de sang.

La integració d'aquestes persones a les candidatures de la formació sobiranista va ser denunciada per Covite i va suposar una cascada de crítiques i una pressió social, que ha portat a retirar aquests set candidats.

A l'escrit d'aquests set expressos d'ETA, anuncien la seva retirada, després que la inclusió dels seus noms a les candidatures d'EH Bildu a les seves respectives localitats "ha aixecat una gran polseguera política i mediàtica".

"S'han citat 44 candidats, la majoria dels quals van ser condemnats sota l'estratègia de tot és ETA que va perseguir activitats estrictament polítiques i que va conduir a la conculcació de drets civils i polítics de molts ciutadans i ciutadanes. Es faria flac favor als mínims principis democràtics si es dóna per bo que aquests drets es puguin seguir trepitjant", afirmen.

En tot cas, admeten que els casos concrets "han estat més destacats" pels fets pels quals van ser condemnats, per assassinats. "No negarem ara la nostra militància del passat ni la responsabilitat que hi assumim", apunten.

Segons indiquen, tot això el que ha passat els "obliga, per diferents motius", a retirar les seves candidatures "en la mesura possible ia assegurar que, en cap cas", prendran el càrrec de regidor.

MISSATGE A LES VÍCTIMES

"Amb aquesta decisió ens volem adreçar en primer lloc a les víctimes d'ETA i, en general, a totes les persones que han patit en aquest conflicte, per mostrar així el nostre compromís perquè ni les nostres paraules ni les nostres accions afegeixin mai el més mínim patiment al ja hi ha hagut", asseveren.

També ressalten que, "des de l'inici", participen "en el canvi d'estratègia de l'esquerra abertzale produït ja fa més d'una dècada", i que assumeixen "la seva aposta inequívoca per vies exclusivament polítiques i democràtiques".