El president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha anunciat aquest dilluns que el Consell de Ministres d'aquest dimarts aprovarà una reforma per reduir de 15 a 5 els anys necessaris perquè les persones amb almenys un 45% de discapacitat puguin accedir a una pensió anticipada . També aprovarà una modificació perquè els expacients de càncer puguin renovar el carnet de conduir cada 10 anys i no cada tres.

Així ho ha assenyalat en un míting a Vitòria en què ha indicat que amb aquesta reforma també permetran que, per arribar a aquest 45% de discapacitat , no es compti només amb una malaltia sinó que es puguin sumar percentatges de diverses. Es permetrà, per tant, "afegir" diverses malalties, a l'hora d'acreditar que arriba al 45% de discapacitat, segons necessiten fonts de Moncloa.

La reducció d'anys per accedir a la pensió de jubilació anticipada també serà aprovada pel Consell de Ministres d'aquest dimarts i es reduiran de 15 a 5 anys, el període obligatori de cotització amb la discapacitat per poder sol·licitar la jubilació anticipada.

D'aquesta manera, el Govern busca facilitar la protecció de treballadors amb problemes neurològics, pòlio, dany cerebral o anomalies genètiques, indiquen fonts del Govern.

NO HA D'ANAR AL PARLAMENT

A més, Sánchez ha anunciat que el Govern aprovarà immediatament una reforma perquè les persones que han patit càncer renovin el carnet de conduir cada 10 anys, com la majoria de ciutadans, i no cada tres anys com fins ara. Aquest canvi s'aprovarà al Consell de Ministres de dimarts per acabar així aquesta "discriminació".

Aquesta modificació només requereix una ordre ministerial , segons ha precisat, no necessita passar pel Parlament i per tant es farà realitat aquesta mateixa setmana. Sánchez ja ha comunicat aquesta notícia a les principals associacions contra el càncer que “ho han agraït”, segons ha afirmat. "No és una promesa electoral, serà una realitat aquesta mateixa setmana", ha subratllat.

Aquesta mesura se suma a les anunciades dissabte passat per Sánchez al seu primer acte de campanya, a Sevilla, on va avançar mesures per garantir el dret a l'oblit oncològic: declara nul·les les clàusules basades en els antecedents oncològics que excloguin o que discriminin a l'hora de contractar productes o serveis.

També la prohibició que es tinguin en compte els antecedents oncològics de l'assegurat per imposar condicions més costoses als contractes d'assegurances i l'establiment del dret a no declarar que s'ha patit càncer quan hagin de contractar una assegurança vinculada a un préstec hipotecari.

DEFENSA ELS SEUS ANUNCIS A CAMPANYA

En aquesta mateixa línia, Sánchez ha defensat els anuncis que ha fet des que ha iniciat la campanya electoral en actes de partit perquè segueixen la línia que el PSOE està duent a terme durant tota la legislatura. "El Govern farà en any electoral el mateix que fa en anys parells i imparells: avançar en drets i protegir la majoria social", ha sostingut.

Sánchez ha fet aquestes declaracions en un míting a Vitòria amb la candidata del PSE a l'alcaldia, Maider Etxebarría i el secretari general del PSE a Euskadi, Eneko Andueza, que no concorre a les urnes perquè el 28 de maig no se celebren eleccions autonòmiques en aquesta comunitat.

Així, ha afirmat que aquests anuncis segueixen la línia que ha transitat el partit al llarg de la legislatura, davant d'una dreta i ultradreta que estan utilitzant l'insult i la desqualificació “com a arma electoral, segons ha sostingut. demanat als socialistes centrar-se en la gestió, els avenços socials i la pau social que, segons afirma, està aconseguint el Govern.

ELS PROBLEMES NO ES PAUSEN A CAMPANYA

"Anyen ara una mica regirats, perquè diuen és que Sánchez va per aquí anunciant coses. No, jo no anunci, jo faig", ha reivindicat, alhora que ha assenyalat que els problemes dels ciutadans "no s'han de posar en pausa" de cop i volta" perquè hi hagi una campanya electoral o perquè aquest any hi hagi eleccions, ha afegit.

Des que va començar la campanya Sánchez va anunciar un bo perquè els més grans de 65 anys acudeixin al cinema per només dos euros, una mesura que s'aprovarà al Consell de Ministres que se celebrarà aquest dimarts, segons va indicar aquest diumenge a Puertollano en un míting del PSOE.

Dissabte passat en el seu primer acte de campanya, a Sevilla, va anunciar les mesures esmentades sobre dret a l'oblit oncològic i anteriorment, en precampanya i també en actes de partit, Sánchez va fer diversos anuncis sobre la construcció de desenes de milers d'habitatges socials. El Govern també va anunciar recentment ajudes milionàries per pal·liar els efectes de la sequera.

DEROGAR EL SANXISME

Finalment Sánchez ha lamentat que des del PP diguin que volen derogar el sanxisme si governen i ha alertat que volen acabar amb la reforma laboral, la reforma de les pensions, la Llei d'Habitatge, la de Ciència, els impostos a les energètiques, a les entitats financeres ia les grans fortunes.

Al seu parer, els populars s'equivoquen perquè la ciutadania espanyola no accepta i no tolera "retrocedir 10 anys" i tornar a la conflictivitat social, a les pensions revaloritzades un 0,25% i la precarietat laboral de la seva contrareforma laboral, segons ha llançat.

Finalment ha fet una crida als ciutadans a votar "el que importa" i defensar el que pensen, seguint el lema de campanya dels socialistes i ha fet una crida a la mobilització en demanar que "ningú es quedi a casa" el 28 de maig.