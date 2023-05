El portaveu al Congrés d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián - Carlos Luján - Europa Press

El PSOE ha expressat aquest dimarts al Ple del Congrés el seu rebuig a una proposició no de llei d' Esquerra Republicana (ERC) per ampliar els permisos remunerats de treball per garantir per llei l'existència d'un permís de deu dies hàbils per a aquells treballadors autònoms o per compte d'altri que hagin perdut un fill o una filla.

En la seva proposta, la formació independentista també insta el Govern a garantir per llei l'existència d'un nou permís retribuït amb el temps "indispensable" per als treballadors que hagin d'acompanyar un fill o un menor a càrrec per a la seva assistència sanitària, l'atenció primària , d'urgències o especialitzada. Per compensar els costos per a les empreses, es crearia un mecanisme de compensació a costa de l'erari públic, segons es desprèn de la iniciativa.

De la defensa de la proposta se n'ha encarregat el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián . A la seva intervenció, el diputat ha apuntat que a Espanya fins a 45.000 dones pateixen un avortament espontani a l'any. Tot i això, si aquest es produeix abans del dia 180 de gestació, Rufián ha denunciat que l'han de passar al seu lloc de treball.

"Saben què passa en aquest país quan a algú, malauradament, se li mor un fill o una filla? Primer, que ha de gestionar el sanatori, segon, que ha de gestionar el funeral; i tercer, que ha d'anar a treballar ", ha denunciat l'independentista.

EL PSOE TACA LA PROPOSTA D'ELECTORALISTA I MASCLISTA



El PSOE ha estat el grup que més rotundament s'ha oposat a la proposta. La diputada socialista Sònia Guerra ha dit que la iniciativa només s'entén "amb finalitats electoralistes" i que "és un batibull de diferents temes que ja s'estan tractant a nivell legislatiu", en referència a la Llei de famílies.

De fet, ha arribat a increpar Rufián per tenir la seva proposta un biaix "de gènere". "No hi ha ni una sola al·lusió a l'impacte que la falta de coresponsabilitat té a la vida de les dones", ha retret la diputada. En aquest context, López ha recordat que el 95% de les persones que s'absenten del mercat de treball per tenir cura d'un familiar són dones.

Com és habitual, després de la intervenció de Guerra, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha preguntat a Gabriel Rufián si el seu grup accepta alguna de les esmenes presentades a la PNL i el diputat independentista ha intentat respondre el PSOE titllant de "miserable" la seva intervenció, però no ho ha permès Batet.

RUFIÁN VEU "SALVATGE" LA RESPOSTA DEL PSOE



Per això, un cop conclòs el debat, Rufián ha sortit als passadissos de la Cambra Baixa per denunciar davant dels periodistes que la resposta socialista a la seva proposta havia estat “salvatge”. "Entenc que estiguin nerviosos pels resultats electorals, però que em truquin masclista per voler ampliar els permisos retribuïts és increïble", ha emfatitzat el portaveu d'ERC. A més, ha instat els socialistes a la moderació, perquè un cop passats els comicis electorals "hi ha vida", i "caldrà seguir dialogant i pactant".

Al torn de Ciutadans ha comparegut María Muñoz, que ha dit estar d'acord en el fons de la proposta, però no en les formes per entendre que la iniciativa suposaria un "enorme cost" per a les empreses. "La proposta que planteja no va en la direcció adequada ni és justa amb les empreses", ha dit Muñoz.

Per part de Vox, Inés Cañizares ha arribat a afirmar "parcialment d'acord" amb la proposta tot i mantenir una "distència infinita" amb la formació catalana. Això sí, ha matisat que la iniciativa hauria de ser esmenada a diversos punts. El primer, no fixar una data concreta per concedir el permís de cinc dies i se'n pugui optar des del diagnòstic de l'embaràs. Així mateix, creu necessari que el mecanisme de compensació per a les empreses caldria atendre les “particularitats” de cada empresa, a més d'impulsar la reducció de les cotitzacions socials a càrrec de les empreses.

La diputada del PP Isabel Gema Pérez Recorda també ha saludat la iniciativa d'ERC per anar "en la mateixa línia" del que defensa el Grup Popular. "No solen portar propostes raonables, però ho celebro", ha dit a tribuna.

Tot i això, ha matisat que la proposta "és poc ambiciosa". "Cal ampliar i millorar-la", ha postil·lat en el seu discurs. Entre les millores que introduiria el PP hi hauria, per exemple, un permís de cinc dies per tenir cura de fills menors per motiu de malaltia.

BILDU I BNG SUPORTEN LA PROPOSTA



El portaveu d'EH Bildu, Oskar Matute, ha començat la intervenció referint-se a la intervenció de la diputada del PP. "Sentir aquí la representant del Partit Popular dir que aquesta iniciativa es queda curta i que a ells els agradaria anar més enllà en la defensa dels drets de la classe treballadora és pura fantasia", ha ironitzat.

Alhora, ha avançat el suport del seu grup a la iniciativa perquè considera positiu "qualsevol avenç" en els drets de la classe treballadora perquè, diu Matute, porta "dècades" perdent-los. Del costat del BNG, Néstor Rego, ha avançat el seu suport perquè si fos presa en compte la proposta, aquesta "suposaria més drets per als treballadors i treballadores".

Genís Boadella, del PDeCAT, ha indicat que entén la proposta com un "brindis al sol", encara que comparteix la "bona intenció" de la mateixa. Per això, ha animat la formació independentista a plasmar les seves propostes en esmenes a la Llei de Famílies o altres projectes mitjançant les quals es puguin vehicular aquestes propostes.

El diputat d'Unides Podemos per Sevilla, Ezequiel García Nieto, també ha animat els de Rufián a tramitar les seves propostes mitjançant la Llei de Famílies per estar "en la mateixa sintonia". Sobretot tenint en compte que aquests permisos i iniciatives són “molt necessàries” en un país que “presumeix de ser democràtic i de dret”.