El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha exigit aquest dimarts al Ple del Senat al cap de l'Executiu que es comprometi que no pactarà amb Bildu a Pamplona, Navarra i municipis d'Euskadi després de les eleccions del 28 de maig, una exigència que no ha tingut resposta en aquest dur debat parlamentari en què el cap de l'oposició ha acusat Pedro Sánchez ser "més generós amb els botxins que amb les víctimes".

El president del Govern, Pedro Sánchez (i), en arribar a una sessió plenària al Senat @ep

En la seva rèplica, el president del Govern ha atacat el PP amb la mateixa duresa i fins i tot ha posat com a exemple de la "utilització del terrorisme" i "la mentida" l'actuació del Govern de José María Aznar després dels atemptats de l'11 de març de 2004. "Quan ETA no és res, per a vostès ETA és tot perquè en la seva desesperació, ETA encara que no existeixi, és l'única cosa que tenen", ha deixat anar a la bandada del Grup Popular.

Es tracta del seu primer cara a cara de la campanya electoral que va arrencar oficialment la mitjanit del 12 de maig i que es produeix unes hores després que els 7 candidats d'EH Bildu que van ser condemnats per delictes de sang hagin anunciat que renuncien a recollir la seva acta si són elegits a les eleccions del 28 de maig.

FEIJÓO: HAURIA "ASSASSINS" SI DEPENDÉS DEL "SANXISME"



Feijóo ha arrencat la seva intervenció recordant les paraules de Sánchez el 2019 quan va prometre que no pactaria amb Bildu. "Avui més que mai volem tornar a sentir-ho, vinga repetir-ho una altra vegada senyor Sánchez", li ha emplaçat.

El líder del PP ha acusat el cap de l'Executiu de ser "incapaç" de demanar als seus socis de Bildu que no vagin a les seves llistes persones condemnades per terrorisme, cosa que, ha atribuït que pugui que vulgui que "es blanquegin" a les urnes. És més, ha acusat Sánchez de ser un president "més generós amb els botxins que amb les víctimes" i de ser "més cruel" amb el PP que amb Bildu.

Això sí, ha dit que el seu "error incalculable" ha estat pretendre que els espanyols "callessin" i "acceptessin la humiliació sense dir ni piu". "Però Espanya ha tingut més dignitat que vostè. Si del sanxisme hagués depès, al País Basc hi hauria assassins a les institucions. Cap va renunciar perquè vostè li ho hagi exigit, sinó perquè ho hem fet la resta dels espanyols sense vostè. la cara de vergonya", ha etzibat Sánchez.

Tot i que amb la renúncia dels set candidats de Bildu condemnats per delictes de sang "s'ha fet un petit pas per disminuir aquest despropòsit", ha dit que falten dos passos més: que els set candidats formalitzin la seva renúncia davant la Junta Electoral i que Bildu "rectifiqueu" de forma completa les llistes perquè queden 37 condemnats per terrorisme.

Després d'assegurar que aquests set candidats de Bildu han renunciat per "conveniència electoral", Feijóo ha insistit que no pot haver condemnats per terrorisme a les llistes i ha preguntat a Sánchez si a ell li sembla bé "que se'n vagin els que estrenyien el gallet" i es quedin els que els donaven les pistoles”. I home, que no menteixin, que no menteixin. Tothom sap que han renunciat per la seva conveniència electoral i per la seva conveniència electoral i per la seva conveniència electoral.

Dit això, ha emplaçat Sánchez a comprometre's a "garantir d'una vegada que el seu pacte amb Bildu s'ha acabat". "No es pot bufar i xuclar alhora. O trenca amb Bildu o trenca amb la decència", li ha dit.

SÁNCHEZ RELATA LES "VERITATS" ALS ESPANYOLS



En la seva rèplica, el president del Govern ha utilitzat la pregunta registrada per Feijóo sobre si els espanyols "mereixen que se'ls digui la veritat" per assegurar que diria "uns comptes veritats" als ciutadans.

Així, ha indicat que la primera veritat és que la democràcia espanyola "va derrotar ETA fa 12 anys", i en segon lloc ha destacat que va ser un Govern socialista presidit per José Luis Rodríguez Zapatero i amb Alfredo Rubalcaba com a ministre de l'Interior quan es va produir aquesta derrota. "És una cosa que vostès no poden pair ni suportar", ha manifestat, per recordar que llavors també era lehendakari el socialista Patxi López.

En tercer lloc, Sánchez ha recordat que el Govern del PP "va negociar amb ETA" i es va rebaixar a la "infàmia" per boca d'Aznar de trucar a la banda terrorista "moviment basc d'alliberament nacional". És més, ha dit que amb Miguel Ángel Blanco tot just assassinat, l'Executiu del PP "va acostar 120 presos d'ETA a presons basques i en va excarcerar 311 més" i el llavors president del Govern ho va justificar dient que "prendre possessió d'un escó sempre és millor que empunyar les armes”.

En quart lloc, ha assenyalat que el PP va fer l'"impossible" per impedir l'èxit de l'afany del PSOE a acabar amb ETA i "va arribar a la baixesa d'acusar el president Zapatero de 'trair els morts'.

Com a "sisena veritat", ha citat el que va passar l'11-M. "Qui vulgui saber fins on és capaç d'arribar la falta d'escrúpols del PP en la utilització del terrorisme, el dolor de les víctimes i la mentida cada cop que s'acostin unes eleccions, només ha de recordar els dies 11, 12 i 13 de març".

Segons ha dit, ha estat el "major atemptat de la història d'Espanya i d'Europa" i el Govern del PP "va mentir", "va mantenir amb desvergonyiment aquesta mentida" i "va difamar les víctimes" d'aquesta tragèdia per "interès purament electoral" . "Ningú podria superar aquella infàmia, però vostè amb les seves paraules avui sembla decidit a igualar-ho", ha etzibat Feijóo.

FEIJÓO: "LI HA FALTAT DONAR-LI LES GRÀCIES ALS ASSASSINS"



En el segon torn, el líder del PP ha qualificat de "vergonyós" que Patxi López sigui "més comprensiu" amb Bildu que un lehendakari nacionalista. "Quina supèrbia davant els espanyols i què submís davant dels seus socis", ha proclamat, per afegir que a Sánchez "li ha faltat donar les gràcies als assassins per la seva generosíssima proposta".

"¡144 anys d'història del PSOE per acabar a disposició de Bildu. Quina pena, senyor Sánchez! Quina pena!", ha exclamat, per afegir que Bildu li ha demostrat avui "que li pot rebentar la campanya electoral" i per això és “més cruel” amb el PP que amb aquest partit.

Tot seguit, ha preguntat a Sánchez si creu que hi ha algun espanyol que no sap que governa gràcies a Bildu. "¿Vostè pren els espanyols per idiotes o què?", li ha interpel·lat, per exigir-lo de nou a prometre que "no acceptarà cap vot de Bildu per als governs municipals a Euskadi", per a la presidència de Navarra ni per al Ajuntament de Pamplona.

"Violadors i pederastes, sediciosos, corruptes, okupes i ara també els que anaven amb passamuntanyes i pistoles. Per a tots ells vostè és una gran esperança electoral. Jo no ho seré mai. Amb raó va dir Otegi que el seu govern era una oportunitat per a Euskal Herria “, ha manifestat.

SÁNCHEZ A FEIJÓO: "PACTES CAP, INSULTS PORTA PER ABURRIR"



En la segona intervenció, Sánchez ha atacat la figura de Feijóo, assegurant que va ser enfilat per "tapar un escàndol de corrupció al seu partit" i "va prometre una política exempta d'insults i oberta als acords". "Pactes cap, insults novament avui per avorrir", li ha dit.

Després d'afirmar que el que ha fet el PP és "obrir les portes de bat a bat a acords amb el partit de la ultradreta", li ha retret que aquests mesos s'hagi dedicat a pronosticar l'"apocalipsi" econòmic que "mai arriba “com, segons ha dit, evidencien les dades i la “pau social” que hi ha a Espanya. I quan "tot falla i no arriba l'apocalipsi", el PP sempre recorre a ETA, ha finalitzat el president del Govern.