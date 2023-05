El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá / @EP

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret que permetrà combinar els dos tipus d'incentius existents a qui retardin voluntàriament la jubilació : la possibilitat de percebre un xec en un únic pagament o un increment percentual sobre la pensió.

Fins ara només es podia triar una d'aquestes dues opcions a elecció de l'interessat, però amb l'aprovació d'aquesta norma es podran combinar les dues mesures.

Amb la introducció d'aquest incentiu mixt es culminen els canvis en l'anomenada jubilació demorada que es van posar en marxa amb la reforma de pensions del 2021.

Aquesta reforma contemplava dos tipus d'incentius per a l'ajornament voluntari de la jubilació: un 4% addicional sobre la quantia de la pensió corresponent o una quantitat a preu fet que s'abonaria en un pagament únic.

El Reial decret aprovat aquest dimarts passat introdueix, doncs, una tercera via a elecció de l'interessat, la de combinar ambdós incentius, tot amb l'objectiu d'anar apropant l'edat efectiva de jubilació a l'edat legal, cosa que, per al ministre d'Inclusió , Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, suposa "la mesura més eficaç per assegurar la sostenibilitat de les pensions ".

Aquells que optin per la nova fórmula de l'incentiu "mixt" i retardin la seva jubilació entre 2 i 10 anys rebran simultàniament un increment de la pensió del 2% per cada any que demorin l'accés a la jubilació i un pagament únic equivalent a la meitat del que li correspondria si optessin per la fórmula actual del pagament únic.

Si la jubilació s'endarrereix 11 anys o més , l'incentiu serà d'un pagament únic aplicat a 5 anys del període demorat i un increment del 2% de la pensió per cada any de demora.

L'EDAT EFECTIVA DE JUBILACIÓ, EN 64,8 ANYS

Segons les dades facilitades pel ministre Escrivà a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, l'edat efectiva de jubilació està situada en 64,8 anys, fet que demostra que la reforma dels incentius a la jubilació demorada ja està tenint resultats "positius".

El 2022, primer any d'aplicació de la nova norma, el 5,4% de les altes de jubilació eren jubilacions demorades, percentatge que s'ha incrementat el primer trimestre d'aquest any fins al 7,8%.

Una de cada dues jubilacions demorades retarden l?accés a la jubilació un any, mentre que una de cada quatre l?ajornen més de tres anys.

Des de començament del 2023, un total de 1.148 nous pensionistes van optar pel pagament únic, la quantia mitjana del qual és de 13.100 euros. Aquesta quantitat de beneficiaris equival al 17% de les pensions que han rebut complement per demora, davant del 12% en el mateix període del 2022.

Tot i que el Ministeri considera prematur quantificar l'impacte dels incentius al retard voluntari de la jubilació, ha destacat que ja s'observa una taxa d'activitat més elevada per a majors de 60 anys com a reflex d'un augment de l'oferta laboral en aquesta franja d'edat