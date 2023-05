El president del Govern, durant la sessió de control. Foto: Europa Press

El passat dimarts 16 va ser al Senat i aquest dimecres 17, al Congrés. En la seva primera intervenció en la sessió de control al president del Govern, la portaveu del PP, Cuca Gamarra, li ha preguntat a Pedro Sánchez si "trencarà amb Bildu o amb la decència?".

En la seva resposta, el cap de l'executiu li ha retret que "quan el 2015 havia condemnats que havien complert les seves penes a les llistes d'EH Bildu no van dir res. Ara posen el crit al cel. Això és el cinisme més gran que sempre té el PP per utilitzar les víctimes del terrorisme".

SÁNCHEZ, A BILDU: ES VAN EQUIVOCAR A LES SEVES LLISTES

Posteriorment, Sánchez ha aprofitat una pregunta de Bildu per recalcar a la formació abertzale que "es va equivocar" en elaborar les seves llistes del 28 de maig i incloure 44 condemnats per col·laboració o pertinença a ETA i que ha d'exigir als seus candidats un "esforç més" rotund" per la convivència i per retre homenatge a les víctimes del terrorisme.

"Abans de respondre la vostra pregunta vull fer una reflexió que vaig fer públicament: vostès s'han equivocat en l'elaboració de les seves llistes. Pot ser legal, però no decent", li ha dit a la portaveu de la formació basca, Mertxe Aizpurua.