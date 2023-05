La presidenta de Junts i expresidenta del Parlament, Laura Borràs / @EP

El Parlament ha defensat davant de la Junta Electoral Central (JEC) que no ha retirat l'escó a la presidenta suspesa de la Cambra, Laura Borràs, perquè el Tribunal Suprem (TS) encara ha de resoldre sobre el recurs contra la decisió de l'òrgan electoral.

Així consta a l'escrit d'al·legacions, amb què el Parlament va respondre aquest dilluns al requeriment en què la JEC demanava a la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés , explicar per què encara no ha rellevat Borràs, a petició de Cs.

La JEC va declarar inelegible Borràs després de ser condemnada per prevaricació i falsedat documental i va ordenar al Parlament retirar-li el seu escó.

Aquesta decisió va ser recorreguda tant per Borràs com pel Parlament: en espera de decidir, el TS va rebutjar les mesures cautelaríssimes per suspendre d'urgència la retirada de l'escó, i té pendent de resoldre sobre les cautelars, un cop escolti la JEC.

En paral·lel, la dirigent de Junts està pendent que el TS resolgui el recurs contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que la va condemnar a 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació.

UNA DECISIÓ "IRREVERSIBLE"

A les al·legacions a la JEC, els lletrats del Parlament argumenten que, encara que en el cas de l'exdiputat de la CUP Pau Juvillà el TS va optar per no aturar la decisió mentre seguia pendent el recurs, “aquest no és l'únic criteri mantingut pel Tribunal Suprem".

Així, subratllen que en altres casos el TS ha optat per suspendre l‟execució d‟una decisió administrativa per poder garantir el dret a la tutela judicial efectiva de l‟interessat.

El Parlament al·lega que retirar l'escó a Borràs en aquests moments impediria "definitivament i irreversiblement el dret de participació política" de la líder de Junts, i privaria el recurs davant del TS de finalitat.

"Si no s'adopten mesures cautelars, es pot produir el perjudici irreversible que Laura Borràs i Castanyer no pugui veure restablida la condició de diputada i presidenta del Parlament", afegeix.

RECORDEN QUE ESTÀ SUSPESA

Els lletrats del Parlament recorden que Borràs està suspesa des d'abans de ser condemnada --des del juliol, no exerceix ni com a presidenta ni com a diputada--, de manera que "no hi ha cap interès general" per executar directament l'acord de retirada de l'escó.

A més, subratllen que el Tribunal Constitucional està pendent de pronunciar-se sobre les resolucions del Tribunal Suprem que van avalar la retirada de l'escó de l'expresident de la Generalitat Quim Torra i Juvillà en aplicació de la Loreg, abans que la condemna fos ferma.

SANCIONS

Cs també havia sol·licitat a la JEC iniciar un procés sancionador contra Vergés i la Mesa per la decisió de traslladar al ple la proposta d'interposar un recurs contra l'acord de la JEC i sol·licitar mesures cautelars.

El Parlament argumenta que la sol·licitud de Cs és improcedent perquè "la generalitat i la inconcreció de l'escrit impedeixen iniciar un procediment sancionador" i perquè l'escrit manca, segons la seva opinió, de la més mínima concreció, rigor i base legal.

A més, al·lega que el dret a recórrer els actes administratius està reconegut en diversos articles de l'ordenament i que exercitar-lo "ni està tipificat com a infracció, ni pot ser sancionat".