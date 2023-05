La presidenta madrilenya. Foto: Europa Press

El canvi climàtic és una cosa que ocupa bona part de l'espai polític a les eleccions , tant municipals com autonòmiques (sense anar més lluny, a la Comunitat de Madrid també passaran per les urnes per aquest motiu el proper 28 de maig).

En aquest sentit, en el debat celebrat dimarts a la nit 16 de maig, la presidenta sortint i candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso , va proposar com a mesura col·locar una planta a cada balcó.

La proposta ha tingut una resposta, via Twitter, del portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián , que amb el seu estil peculiar va respondre a la idea d'Ayuso dient "el seu germà ha muntat una floristeria, o alguna cosa".