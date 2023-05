Moment en què Irene Montero contesta aquesta dona gran de València/ Captura Mirall Públic

Montero es trobava saludant els presents quan una dona se li va acostar per retreure el xalet, més conegut com a "casopló" que va comprar amb la seva parella, Pablo Iglesias, a Galapagar.

La dona assenyalava que el seu marit treballava des dels 14 anys i no entenia com Montero amb la seva edat havia pogut tenir un xalet de 600.000 euros.

La ministra evidentment enfadada li ha respost dient que un dels motius és que el seu pare va morir de càncer amb 60 anys i li va deixar una herència com a filla única. "Per això i perquè tinc una parella amb qui m'he pogut comprar amb els meus diners la casa que em doni la gana", ha afirmat Montero visiblement alterada i perdent ostensiblement els papers i la correcció pròpia del càrrec públic que obstenta.

Fe Blázquez, cosina tercera de Montero, el 2019 en declaracions a El Mundo afirmava que "volem molt la nena, però Irene no està preparada per ser vicepresidenta. Encara que m'encantaria que ho fos. Té molta desimboltura i és molt llesta, però tan només té 31 anys i poca experiència. Per això no la veig preparada encara per ocupar un lloc tan important", explicava Fe al mitjà. "En aquest poble gairebé tothom és del PP, aquí sempre guanya la dreta. Molts no compartim la idea política de Podem, encara que siguem família d'Irene".

VALÈNCIA, UNA PLAÇA DIFÍCIL PER A PODEM

El pas d' Irene Montero per València també ha causat malestar entre els membres de Compromís. Així segons informen a Las Provincias els alts càrrecs de Compromís s'han atipat dels atacs de la ministra al seu pas per terres valencianes en ple període electoral.



Que Compromís ignorés els desitjos dels morats d'anar junts a les eleccions autonòmiques i municipals ha molestat molt els morats i a les paraules de Montero ens remetem.

Montero va participar en el seu segon acte a València en només cinc dies de campanya acompanyant el candidat a la Generalitat, Héctor Illueca, i la candidata a l'Ajuntament, Pilar Lima , amb l'objectiu de mobilitzar els seus i superar el 5% necessari per tenir representació . En aquest repte, l'electorat que es troba indecís entre votar Compromís i els morats és clau.



A la trobada la Ministra d'Igualtat va reivindicar les mesures aprovades pel Govern d'Espanya i destacant els seus com "la força decisiva perquè hi hagi governs progressistes i polítiques que garanteixin drets i polítiques valentes". El retret cap als valencianistes de Compromís no va ser velat sinó directe afirmant: "Si hagués estat pel PSOE o per Compromís no hi hauria en aquest país govern de coalició", va assenyalar Montero qui va citar Joan Baldoví, recordant que el diputat al Congrés " va firmar dos manifestos" perquè hi hagués primer un pacte Ciutadans-PSOE-Podem el 2016 i, després, el 2019, un altre perquè els morats acceptessin el govern en solitari dels socialistes "perquè l'important no eren les butaques".

Així, les reiterades visites dels màxims dirigents estatals dels podemistes han suposat també crítiques cap a Compromís, que ara s'ha convertit en una formació de "centre", segons Irene Montero.

Davant d'aquest atac els alts càrrecs de Compromís no s'han mossegat la llengua i s'han despatxat de gust davant les crítiques de la Ministra d'Igualtat, Irene Montero.



Les seves crítiques van propiciar la reacció en xarxes socials de dos secretaris autonòmics del Consell, Francesc Gamero i Enric Nomdedéu , així com Ferran Puchades , actualment assessor a l'Ajuntament de València que dirigeix Ribó.

«¡Què atrevida és la ignorància i quina encegadora la supèrbia! El Botànic, del qual Podem se'n va autoexcloure el 2015, ha estat el govern més transformador de l'Estat, inclòs el Govern central. I ho ha estat per Compromís. Lliçons des del Madrid d'Ayuso, ni una», va assenyalar Gamero.

Puchades, per part seva, va carregar contra el centralisme de Montero i va considerar que «La senyora ministra insulta la intel·ligència dels seus votants, que han viscut la transformació de València impulsada per les polítiques valentes de Compromís. I es torna a la M-30».

Nomdedéu ha jugat amb un recurs d'oratòria que permet no dir el que en realitat estàs dient: «Cada dia em costa més mossegar-me la llengua davant de les imbecil·litats que diuen».