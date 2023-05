El regidor i exmembre de Cs Paco Sierra, amb l'alcaldable del PP a Barcelona, Daniel Sirera, i la portaveu al Parlament, Lorena Roldán - PP

El regidor de Barcelona i exmembre de Cs Paco Sierra s'ha afiliat al PP català, partit que considera que representa "la unió del constitucionalisme, té vocació de govern i tindrà la representació suficient per desallotjar Ada Colau de l'Ajuntament de Barcelona".

Així ho ha destacat aquest dimarts en roda de premsa a la seu de la formació acompanyat pel candidat del PP a l'alcaldia, Daniel Sirera , i la portaveu del Parlament, Lorena Roldán .

Segons Sirera, des que va acceptar ser alcaldable va tenir clar que no podien "anar sols i que calia unir el constitucionalisme per fer fora Colau i plantar cara als separatistes"

Després d'assegurar que les persones que se sumen al partit no ho fan a canvi d'alguna cosa, ha agraït que Sierra faci "aquest pas perquè el PP pugui ser la força que representa tot el constitucionalisme de Catalunya a la ciutat de Barcelona".

"Paco Sierra és una persona que representa perfectament el votant a qui jo demano que m'ajudi, sap que votar té conseqüències i que votar pot servir per a dues coses o per consolidar l'esquerra i el separatisme o per unir forces", ha afegit .

PROJECTE DE Cs ESGOTAT"

Paco Sierra ha assegurat que "el projecte de Cs està esgotat" i que molts militants que van ajudar a construir-lo van signar un manifest que demanaven a l'alcaldable Anna Grau retirés la candidatura però no ho va fer.

"És el moment de ser responsable i reunir el constitucionalisme" , ha defensat Sierra, i Roldán ha definit el PP de Barcelona com a referent dels que defensen els principis de la Constitució.

"Som molts els que militàvem en altres formacions i, no obstant, avui som conscients que l'única força capaç d'acabar amb aquesta etapa de decadència provocada pel separatisme i el populisme és el PP", ha dit.