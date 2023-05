Vista general d'una sessió plenària al Senat, el 17 de maig de 2023, a Madrid (Espanya). - Diego Radamés - Europa Press

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha anunciat l'acord amb la presidenta de la Regió d'Occitània (França), Carole Delga , per impulsar el projecte de connexió ferroviària d'alta velocitat entre Barcelona i Tolosa (França).

Ho ha avançat aquest dimecres en roda de premsa després de la reunió a la Generalitat, i ha remarcat la necessitat que Barcelona i Tolosa tinguin una bona connexió ferroviària per enfortir, segons Aragonès, la connexió natural entre les dues ciutats.

El president de la Generalitat ha assegurat que el projecte afavorirà, en les seves paraules, la mobilitat sostenible i canalitzarà la demanda de transport a través del ferrocarril: “ Si una companyia aèria ofereix vols entre Barcelona i Tolosa és que hi ha demanda, i ens correspon a les autoritats oferir una oferta de servei ferroviari”.

En aquest mateix sentit, Delga ha considerat "absolutament indispensable" que hi hagi més connexions ferroviàries entre les dues ciutats, i ha assegurat que treballarà amb les propostes d'Aragonès per poder oferir-les a la població.

Aragonès ha concretat que aquest projecte l'impulsa el Govern juntament amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que ja ha començat a elaborar un primer estudi per dissenyar el projecte i que quantifica que és “viable econòmicament perquè hi ha una demanda alta”.

A més, ha apuntat que des d´Europa ja s´estan impulsant les connexions ferroviàries transfrontereres, i ha celebrat poder comptar amb l´experiència d´FGC en un projecte en què, en les seves paraules, el Govern està plenament implicat.

ACORDS DE COOPERACIÓ



A la reunió també s'han tancat altres acords de cooperació entre Catalunya i la Regió d'Occitània, que Aragonès ha apuntat que seran aprovats pels respectius governs "en les properes setmanes" i que tindran una vigència de quatre anys.

Aquests acords cobreixen qüestions "de vital interès per a la ciutadania, per al desenvolupament econòmic i per a les ciutats i les viles dels nostres territoris" i s'emmarquen en els àmbits d'un pacte verd, els drets socials i la igualtat, la mobilitat i la política euromediterrània .

A l'àmbit del pacte verd, Aragonès ha compartit amb Delga la necessitat de treballar "en una estratègia compartida d'intercanvi d'experiències i bones pràctiques" davant de la sequera que, textualment, se superarà però també que perdurarà.

Pel que fa a la política euromediterrània, ha anunciat que, de cara al 2024, impulsaran una trobada de territoris del Mediterrani europeu per impulsar "la mirada Mediterrània que necessiten les institucions europees".

CATALÀ I OCCITÀ



Aragonès també ha subratllat el compromís del Govern per la promoció i la defensa del català i l'occità, i ha assegurat que la Regió d'Occitània i Catalunya “tenen reptes compartits i un futur que també ha de ser compartit”.

En aquest sentit, Delga també ha reivindicat la importància de promoure les llengües regionals, i ha dit que la relació entre la Regió d´Occitània i Catalunya "és molt més que una cooperació, és una força d´acord i una força constructiva entre les nostres regions" .