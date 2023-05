Salvador Illa a Santa Margarida dels Monjos amb la candidata del PSC/ @PSC

El líder del PSC ha dit en aquest sentit: "vull pensar que és una distracció i que no es vol obviar la voluntat expressada al Parlament en matèria d'inversions que són necessàries per pal·liar els efectes d'aquesta sequera".



El Govern de la Generalitat va aprovar aquest dimarts, amb gairebé sis mesos de retard, el pla de gestió d'aigües de les conques internes de Catalunya per al període 2022-2027, un pla que resol l'exigència europea en aquesta matèria després que la Comissió Europea obrís un expedient a Espanya perquè Catalunya, Andalusia i les Canàries no havien presentat a temps aquest pla.

Tot i que el Govern en matèria d'aigua inclou un augment de la inversió de 950 milions d'euros a 2.437 milions, el principal partit de l'oposició, el PSC, ha denunciat aquest dimecres que el pla del Govern obvia algunes de les inversions pactades a al voltant de la llei de la Sequera fa dues setmanes al Parlament, entre ERC, Junts i els socialistes.



Després d'una primera confrontació del pla d'aigües aprovat per l'Executiu de Pere Aragonès i la llei de mesures extraordinàries i urgents per afrontar la sequera aprovada per la Cambra catalana a principis de mes, els socialistes asseguren que en el primer no consten un número. no menor" d'inversions incloses a la norma amb els vots d'ERC, PSC, JxCat, Cs i el PP. En total són 8 les inversions que no apareixen al pla del Govern , juntament amb la indefinició d'altres mesures sí explicitades a la llei.

Actuacions com ara:

Garantir el tractament del cabal d' aigües subterrànies de Sant Joan Despí i incrementar els tractaments d'osmosi inversa de la seva estació de tractament d'aigua potable. Mesures per evitar l'entrada d'aigua de mar al sistema de sanejament de l'estació depuradora d'aigües residuals del Prat de Llobregat. Construcció d'un parc fotovoltaic per a la nova dessalinitzadora d'aigua de la Tordera 2 Infraestructures de l'ens d'abastament d'Aigua Ter-Llobregat El traspàs daigües residuals de la conca del Besòs a la del Llobregat.

Estracte del Tweet de la portaveu socialista Alicia Romero



Illa ha tornat a estendre la mà a l'Executiu català en la lluita contra la sequera, no ha amagat la seva “sorpresa” perquè algunes de les mesures acordades fa 15 dies al Parlament no figurin en aquest pla de gestió.

També la portaveu del grup parlamentari del PSC-Units, Alícia Romero, ha denunciat a les xarxes socials que el Govern ha presentat el pla "tarda i d'esquena al Parlament" i ha exigit "totes les inversions aprovades".