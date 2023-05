El Senat ha donat 'llum verda' aquest dimecres de manera definitiva al projecte de Llei pel Dret a l'Habitatge , per la qual cosa la norma queda llesta per a la seva entrada en vigor, després de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Arxiu - La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durant una sessió plenària de control al Senat, a 7 de febrer de 2023 @ep

Just abans de les eleccions autonòmiques i municipals del 28 de maig que ve, l'Executiu ha aconseguit tirar endavant una de les lleis 'clau' de la legislatura, després de mesos d'intenses negociacions dins del mateix Govern de coalició i amb els grups parlamentaris.

Durant la seva tramitació al Senat, els grups van presentar més de 300 esmenes parcials i sis vetos del PP, el PNB, Junts per Catalunya, Cs, Vox i UPN, que han estat finalment rebutjats per la Cambra Alta, per la qual cosa la Llei no haurà de tornar al Congrés per a la ratificació final.

A favor de la Llei a la Cambra Alta han votat PSOE, ERC, Bildu, Més Madrid, ASG, Compromis, Més per Mallorca i Terol Existeix. En contra, s'han posicionat PP, PNB, Junts, Vox, Ciutadans, PAR i UPN, mentre que PRC s'ha abstingut.

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha pres la paraula al final del debat a la Cambra Alta i ha iniciat el discurs agraint al seu equip ia les formacions que han fet possible l'aprovació d'aquesta norma. Sánchez també ha llançat un "agraïment exprés" a la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, per la seva feina per a l'impuls de la Llei després de mesos de negociació.

"Tanquem un camí que ha estat llarg i difícil. Un camí de gairebé tres anys d'intens treball realitzat en diàleg permanent amb els representants dels sectors afectats i amb el món ¡acadèmic i professional", ha celebrat la ministra.

Raquel Sánchez ha defensat que aquesta Llei és "sòlida jurídicament" i pren "el millor" de les regulacions que s'han posat en marxa en altres països . "Es defineix també com a socialment ambiciosa, ja que busca ni més ni menys que canviar l'orientació tradicional de les polítiques d'habitatge al nostre país", ha subratllat.

Es tracta de la primera Llei estatal d'Habitatge en la història de la democràcia i és una de les reformes recollides al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i una de les fites acordades amb la Comissió Europea per al desemborsament dels fons 'Next Generation EU'.

DIA HISTÒRIC PER A PERE SÁNCHEZ

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha celebrat l'aprovació definitiva aquest dimecres al Senat de la Llei d'Habitatge i ho ha qualificat com un “dia històric”.

En un missatge escrit a les xarxes socials, Sánchez ha aplaudit l'aprovació definitiva de la primera Llei d'Habitatge de la democràcia. "L'habitatge deixa de ser un bé de luxe i es converteix en un dret. Política útil per a la majoria", ha afegit.

LÍMITS AL LLOGUER, GRAN TENEDOR I DESNONAMENTS



Entre altres mesures, la Llei d'Habitatge imposarà nous límits a la pujada del preu del lloguer a tot Espanya, permetrà rebaixar la figura de gran forquilla d'habitatge de deu a cinc immobles en determinats casos i impedirà a aquests propietaris desnonar llogaters vulnerables sense un acte de conciliació o arbitratge previ.

En concret, la norma manté el límit del 2% per a aquest any a la pujada del lloguer i l'eleva fins al 3% el 2024 per, abans del 31 de desembre del proper any, crear un nou índex de referència aplicable al territori al marge de l'IPC.

D'altra banda , la llei permetrà rebaixar de deu a cinc immobles el concepte de grans forquilles i estendrà a les persones físiques les restriccions per a arrendadors contemplades a zones tensionades.

A més, la nova llei introdueix una bateria de mesures per dificultar els desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat econòmica, especialment quan l'arrendador sigui una gran forquilla d'immobles. D'aquesta manera, els desnonaments no es poden fer sense una hora i una data predeterminada.

INCENTIUS FISCALS I RECÀRREC A L'IBI PER HABITATGES BUITS



En matèria fiscal, s'estableix una millora de la regulació de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per estimular el lloguer d'habitatge habitual a preus assequibles, a través de la modulació de la reducció del rendiment net del lloguer d'habitatge habitual . Per això, s'estableix als nous contractes d'arrendament un percentatge de reducció del 50%, que es podrà incrementar en funció de determinats criteris --zona tensionada, rehabilitació...--.

També s'introdueix una definició clara perquè els Ajuntaments puguin aplicar el recàrrec de l'Impost sobre Béns Immobles a aquells habitatges que faci buits més de dos anys , i sempre que el propietari tingui un mínim de quatre habitatges en aquesta situació, excepte causes justificades de desocupació temporal.

Així mateix, s'estableix una modulació del recàrrec actualment situat al 50% de la quota líquida de l'IBI que podrà assolir el 150%, en funció del temps de desocupació i del nombre d'habitatges desocupats del mateix titular al terme municipal.

HABITATGE ASSEQUIBLE INCENTIVAT



S'introdueix el concepte d'habitatge assequible incentivat, com a figura necessària per incrementar l'oferta a curt termini. Es tracta d'atorgar beneficis de caràcter fiscal o urbanístics a canvi que els habitatges de titularitat privada, incloses les entitats del tercer sector (associacions, fundacions), es destinin al lloguer a preus reduïts per a aquelles persones el nivell d'ingressos dels quals no els permet accedir a un habitatge a preu de mercat.

La Llei també preveu l'impuls de l'habitatge protegit de lloguer a preu limitat. S'estableix un percentatge mínim del 50% per a habitatge de lloguer dins el terra de reserva per a habitatge protegit.

A més, s'incrementen els percentatges de reserva de sòl per a habitatge protegit, del 30 al 40% al sòl urbanitzable (actuacions de nova urbanització), i del 10 al 20 per cent en sòl urbà no consolidat (actuacions de reforma o renovació de la urbanització).

CREACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR D'HABITATGE



A la Llei també s'estableix la creació del Consell Assessor d'Habitatge, per assegurar la participació de tots els agents en l'elaboració i el desenvolupament de les polítiques d'habitatge.

Serà un òrgan col·legiat de caràcter tècnic, assessor i consultiu de lEstat per a la programació de les polítiques públiques dhabitatge, que estarà integrat per representants dels diferents Departaments Ministerials amb competències relacionades amb lhabitatge, associacions del tercer sector i altres associacions representatives dinteressos afectats per la Llei, representants empresarials i professionals, del sector financer, així com diferents professionals experts en matèria dhabitatge, de làmbit universitari o de la recerca.



PROTECCIÓ PÚBLICA PERMANENT DELS HABITATGES PROTEGITS



Sestableix la qualificació indefinida de lhabitatge protegit, garantint sempre, almenys, un període de trenta anys. Es fixen a nivell estatal unes condicions bàsiques que defineixen un règim de protecció pública permanent dels habitatges protegits que es promoguin sobre sòl qualificat de reserva. A la resta dels supòsits, es fixa un termini mínim de desqualificació de 30 anys.

A més, es reforça el paper dels registres de demandants per accedir a l'habitatge protegit i la fixació dels criteris objectius d'adjudicació.