La secretària general de Podem i ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra.

La ministra de Drets Socials, Ione Belarra , ha avançat que Unides Podem registrarà al Congrés una proposició de llei per reformar el Codi Penal per perseguir empreses de desokupació, citant concretament Desokupa, que ha titllat de "comando parapolicial" que genera "aporafòbia".

"Registrarem una llei per perseguir penalment aquesta gentussa que es lucra perseguint els vulnerables" , ha llançat en un acte de la campanya a les eleccions del 28M a Alacant per recolzar el candidat Unides Podem a la Presidència de la Comunitat Valenciana, Hèctor Illueca.

Des de la formació han indicat que el text planteja perseguir expressament les persones i empreses que, moguts per l'ànim de lucre, "hostin, assetgin, discriminin o intimideixen" persones en situació de vulnerabilitat. Aquesta reforma legal crearia un tipus nou que permetria la dissolució d'organitzacions com Desokupa i imposaria penes de fins a quatre anys de presó als seus membres.

La iniciativa es registrarà aquest dijous i demana que s'elevi el retret penal per als que "facin negoci contra persones en situació de vulnerabilitat", i que conjugui elements del delicte de coaccions i del delicte d'odi.

En concret, es modificarien els articles 510, 510 bis i 515 del Codi Penal, per penar amb multa de sis a dotze mesos i presó d'un a quatre anys a activitats d'aquestes companyies.

A més, s'establiria la dissolució de les persones jurídiques (empreses) responsables dels delictes esmentats i se'n bloquejaria l'accés a internet.

NO HI HA PROBLEMA D'OKUPACIÓ SINÓ D'ESPECULACIÓ



Belarra ha advertit que, just el dia que s'ha aprovat al Senat la Llei d'Habitatge, la dreta "no pararà d'estendre cortines de fum" contra la normativa, que ha empès el seu espai polític i que recull regular els preus del lloguer i elevar el parc públic dhabitatge.

I Belarra ha denunciat que en aquesta estratègia PP i Vox "no paren de parlar d'okupació" , quan aquest fenomen no és un problema al país. "Espanya té un problema d'especulació i cal dir-ho clar", ha conclòs per postil·lar que la dreta només vol, amb aquest discurs, que es disparin les vendes d'empreses de seguretat, que han pujat un 85%.

Després, ha al·ludit que s'està creant un problema de seguretat ciutadana amb empreses com Desokupa, o com es diguin a cada lloc, i que són un "un problema democràtic greu".

"Són el germen d'un comando parapolicial i aquesta força política no permetrà, que hi hagi gent que es lucri en aquest país estenent l'odi al vulnerable, estenent l'aporofòbia", per avançar el registre d'una iniciativa específica contra aquestes empreses. Congrés.