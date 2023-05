El Govern central ha assegurat que, segons la informació de l'Alta Inspecció d'Educació, des de començament de curs 2022-2023 "no s'ha donat el cas de cap centre educatiu que hagi incomplert cap mandat judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya" .

Arxiu - Dues nenes de la mà amb una dona a Barcelona, Catalunya, (Espanya). - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

Així ho ha reflectit l'Executiu en una resposta parlamentària després de ser preguntat pel Grup Vox sobre el nombre de centres escolars catalans que "incompleixen o han incomplert els mandats judicials que exigeixen que s'imparteixi, almenys un 25% d'hores lectives en castellà a les aules a Catalunya”.

En aquest sentit, informa que l'Assemblea per una Escola Bilingüe a Catalunya s'ha posat en contacte amb l'Alta Inspecció d'Educació, per "tractar sobre les polítiques lingüístiques" en aquesta comunitat autònoma.

El text recorda que la nova Llei d'Educació (LOMLOE) estableix el marc legal que "garanteix el dret de l'alumnat a rebre els ensenyaments en castellà i en les llengües cooficials" . Pel que fa a això, estableix que les administracions educatives garanteixin el dret dels alumnes a rebre ensenyaments en castellà i en les altres llengües cooficials als seus respectius territoris, de conformitat amb la Constitució Espanyola, els Estatuts d'Autonomia i la normativa aplicable.

La llei assenyala que, al final l'educació bàsica, tots els alumnes "hauran d'assolir el domini ple i equivalent a la llengua castellana i, si escau, a la llengua cooficial corresponent".

El Govern també destaca que és responsabilitat de les administracions educatives aplicar "els instruments de control, avaluació i millora propis del sistema educatiu" i promoure la realització d'anàlisi per part dels centres, de manera que "es garanteixi que tot l'alumnat arribi a la competència en comunicació lingüística en llengua castellana i, si escau, en les llengües cooficials en el grau requerit”.

Així mateix, les administracions educatives han d'impulsar l'adopció per part dels col·legis de "les mesures necessàries per compensar les mancances que poguessin existir en qualsevol de les llengües".

Per part seva, l'Alta Inspecció d'Educació, en la configuració jurídica de l'Estat de Dret i en respecte a la Constitució i els seus sistemes de control de legalitat dels actes de les administracions públiques, supervisa les normes dictades per les administracions educatives en el compliment de la legislació bàsica en matèria educativa, de manera que, davant la constància d'incompliment de la legislació bàsica en matèria lingüística, "posaria en marxa els mecanismes de control que li són reconeguts, amb els tribunals de justícia com els únics competents per determinar aquest incompliment".