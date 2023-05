María Rosario Testa, coneguda com a Charito, s'ha presentat com a candidata a l'alcaldia del seu poble, la localitat madrilenya de Patones. Amb els seus 99 anys, i sense complexos, aspira a dirigir el seu municipi: "Hi ha molts més grans que valen més que els que estan manant", ha afirmat Charito durant l'entrevista a El Programa de Ana Rosa.

Per a Charito, aquesta serà l'última vegada que es presenti com a candidata. "Si no surto triada, s'ha acabat. Déu no sé si em donarà salut per presentar-me d'aquí a quatre anys", ha admès mostrant el seu sentit de l'humor.

Aquesta serà la segona vegada que la carismàtica anciana es presenta a les eleccions. El 2019, va aconseguir 49 vots dels 309 emesos, per la qual cosa va obtenir l'acta de regidor. Ara aspira a arribar a la segona edil per poder influir en les decisions de l'alcalde socialista del seu poble, que actualment governa amb majoria absoluta.

Charito ha preparat el millor equip possible, set veïnes "amb una energia renovada i amb nou equip d'àvies més guapes, però no més joves" que volen recuperar un poble "on cada cop s'entesten a fer menys".

