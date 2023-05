Arxiu - Seu de la Sindicatura de Comptes de Catalunya - SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA - Arxiu

La Sindicatura de Comptes ha publicat l'informe relatiu a l' Institut Català del Sòl (Incasòl) , àrea d'existències del Balanç, de l'exercici 2020, i ha observat que l'entitat té patrimoni no inventariat, per la qual cosa no està registrat a l'epígraf de Existències del Balanç.

En un comunicat aquest dijous, la Sindicatura ha apuntat també que a les actuacions de sòl en curs, s'inclouen actuacions de reparcel·lació i urbanització ja finalitzades i els costos de les quals estan pendents de liquidar, per la qual cosa ha demanat agilitzar aquestes liquidacions.

També ha assenyalat que s'inclouen inversions realitzades en dues subestacions elèctriques per valor de 2,7 milions, que "s'haurien d'haver passat a despesa a l'exercici corresponent".

Ha observat que hi ha 10,8 milions d'euros corresponents a àrees residencials que no es van desenvolupar i que s'haurien d'haver reconegut com a pèrdua.

Entre altres apunts, ha subratllat que el criteri dʻimputació dels costos indirectes de lʻIncasòl "no permet conèixer de forma precisa el cost final de les actuacions".